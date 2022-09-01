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ЦАМТО

Глава Минобороны Германии Ламбрехт: у Германии заканчиваются запасы оружия для отправки на Украину

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Кристине Ламбрехт
Кристине Ламбрехт.
Источник изображения: TASS/EPA

ЦАМТО, 31 августа. У бундесвера истощились запасы оружия для отправки на Украину, заявила глава Министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает Spiegel.

"Я должна признать как министр обороны: мы достигаем пределов того, что может отдать бундесвер", – сказала К.Ламбрехт на заседании Кабинета министров.

При этом глава Минобороны "крайне оптимистично настроена" в отношении передачи Киеву вооружений советского образца из стран Восточной Европы. Они взамен получат западную технику и оружие.

Как напоминает агентство, на минувшей неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что бундесвер столкнулся с абсолютным дефицитом в собственных резервах, из-за этого военная помощь Украине идет "по тонкой грани".

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Страны
Германия
Украина
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