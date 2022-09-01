Войти
Lenta.ru

В Иране показали беспилотник с шестиствольным пулеметом

123
0
0


На учениях в Иране впервые применили новую версию реактивного ударно-разведывательного беспилотника Karrar с шестиствольным пулеметом. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Dambiev.

Отмечается, что новая версия ударного дрона получила пулемет Akhgar калибра 7,62 миллиметра. На кадрах показан запуск беспилотника и стрельба из пулемета.

Разработку базовой версии дрона Karrar начали в 2008 году. Аппарат получил турбореактивный двигатель Toloue-4, который обеспечивает максимальную скорость полета 900 километров в час. Karrar может нести бомбы и ракеты. Также аппарат испытывали в качестве перехватчика с ракетами «воздух-воздух» Azarakhsh.

В июле издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Ирана усилили новым подразделением с беспилотниками, которое будет эксплуатировать дроны-камикадзе, разведывательные и ударные беспилотники.

В апреле в Иране показали модернизированный бронетранспортер БТР-60ПБ с пулеметом Akghar, который является копией американского M134 Minigun.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
Karrar
M134 Minigun
БТР-60
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
22.07.2022
Термитный флот уходит в море
25.04.2022
Иран показал модернизированную версию советского бронетранспортера БТР-60П
25.04.2022
В Иране показали модернизированный БТР-60ПБ
09.12.2020
Осевое государство Ближнего Востока
30.01.2019
От советских "Рамзесов" до российских "Мистралей"
05.09.2012
Иранские беспилотники вооружат ракетами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 01:58
  • 30800
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.08 22:06
  • 2
Владимир Лепин: облик автомата АК-12 в комплектации 2021 года значительно изменился
  • 31.08 22:05
  • 3
Ростех показал новую ливрею МС-21 с двигателями ПД-14
  • 31.08 22:04
  • 1
Дело в технике: почему провалилась атака ВФУ под Херсоном
  • 31.08 20:07
  • 1
Минобороны России передали партию модернизированных САУ
  • 31.08 15:18
  • 1
Проект «Арктур» - российская подводная лодка будущего
  • 31.08 15:03
  • 0
Беспризорная Украина – западный план раздела украинских земель
  • 31.08 14:14
  • 5
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 31.08 12:57
  • 10
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 31.08 12:16
  • 11
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 30.08 23:03
  • 1
WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины
  • 30.08 17:59
  • 1
Новые образцы вооружения, которые вскоре появятся в белорусских вооруженных силах
  • 30.08 17:50
  • 2
Турецкая компания Baykar полностью исключила поставки ударных беспилотников Bayraktar в Россию
  • 30.08 16:22
  • 1
В конкуренции США с Китаем возможен лишь "ничейный результат"
  • 30.08 14:42
  • 17
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему