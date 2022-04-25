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В Иране показали модернизированный БТР-60ПБ

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БТР-60ПБ
Модернизированная в Иране версия советского бронетранспортера БТР-60ПБ.
Источник изображения: topwar.ru

В Иране показали модернизированный бронетранспортер БТР-60ПБ на параде в честь Дня армии. Машина советского производства получила шестиствольный пулемет. Об этом сообщает Telegram-канал ImpNavigator.

Стандартная башня бронетранспортера уступила место новой турели с шестиствольным пулеметом Akhgar. Также боевой модуль получил видеокамеру. Иранский пулемет является копией американского M134 Minigun. Электрический привод поворота блока стволов обеспечивает скорострельность до 6000 выстрелов в минуту.

БТР-60ПБ стал развитием БТР-60П, который приняли на вооружение в 1959 году. Машина получила башню с пулеметами КПВТ и ПКТ.

Ранее в Сирии заметили модернизированную в России версию бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2.

В январе на параде в Индии показали советский плавающий танк ПТ-76 и бронетранспортеры БТР-50.

В декабре 2021 года на учениях в Иране применили танк Karrar, который основан на конструкции советского Т-72М. Машина получила новую систему управления огнем.

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Страны
Индия
Иран
Россия
Сирия
США
Продукция
Karrar
M134 Minigun
БРДМ-2
БТР-50
БТР-60
КПВТ
Т-72
Проекты
Военные учения
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