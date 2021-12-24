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В Иране заметили модернизированный советский танк

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Фото: Amin Ahouei / Tashim News Agency
Фото: Amin Ahouei / Tashim News Agency.

На учениях в Иране заметили танк Karrar, основанный на советском Т-72М

Иранские вооруженные силы применили новый танк Karrar на учениях. На маневрах соединений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Payambar-e Azam-17 заметили модернизированный танк, который основан на конструкции советского Т-72М. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В сообщении отметили, что версия танка, которую используют подразделения КСИР, получила новую систему маскировки. Это снижает заметность машины для высокоточного оружия с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.

Karrar оснастили новым многоканальным прицелом. Система управления огнем танка также включает баллистический вычислитель и лазерный дальномер.

Защищенность машины обеспечивает многослойное бронирование и динамическая защита. Также Karrar получил набор датчиков предупреждения о лазерном облучении. Основное орудие танка дополняет дистанционно управляемая установка с пулеметом калибра 12,7 миллиметра.

Учения прошли в южных регионах Ирана. В ходе маневров подразделения КСИР отработали отражение нападения.

Ранее в Африке впервые заметили китайские танки VT-2. Экспортную версию боевой машины Type 96A показали на параде в Танзании. Танк получил копию советской пушки калибра 125 миллиметров с автоматом заряжания.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Танзания
Продукция
Karrar
Type 96
Т-72
Проекты
Военные учения
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