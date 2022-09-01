Применение американских ракет HARM с украинских истребителей МиГ-29

30 августа 2022 года военно-воздушные силы Украины опубликовали пропагандистский видеоролик, впервые демонстрирующий применение с украинских истребителей МиГ-29 американских авиационных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. На видео из кабины МиГ-29 ВВС Украины запечатлен боевой пуск двух ракет HARM.

Боевой пуск американской авиационной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истребителя МиГ-29 ВВС Украины, август 2022 года (с) кадр из видео ВВС Украины

Напомним, что применение поставленных США в порядке военной помощи Украине авиационных противорадиолокационных ракет (ПРР) HARM отмечалось в боевых действиях на Украине с начала августа, и первая партия этих ракет, видимо, была негласно поставлена украинской стороне ранее.

США впервые официально признали поставку ракет HARM на Украину 8 августа, когда заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил на брифинге, что "в недавние пакеты PDA мы включили ряд противорадиолокационных ракет, которые могут быть запущены с украинских самолетов и могут воздействовать на русские радары и другие объекты".

19 августа при объявлении о новом пакете военной помощи Украине министерство обороны США впервые объявило, что в этот пакет включено "дополнительное" количество противорадиолокационных ракет HARM.

Относительно ракет HARM на брифинге 19 августа неназванный высокопоставленный представитель министерства обороны США впервые заявил, что ракеты HARM применяются с украинских боевых самолетов: "Мы предоставляем дополнительные высокоскоростные противорадиокационные ракеты. Это ракеты HARM. Украина успешно применила эти ракеты. Они успешно интегрировали их на украинские самолеты, и это позволяет Украине обнаруживать и уничтожать русские радары, поэтому мы предоставим дополнительные ракеты HARM". и далее: "Самолет, с которым они [украинцы] ее [HARM] интегрировали, это их самолет МиГ. Они на самом деле успешно интегрировали это как то, что мы определили как технически осуществимое, и, основываясь на этом определении реализуемости, мы предоставили им эту возможность."

Позднее ряд американских официальных лиц прямо указали, что ракеты HARM применяются с доработанных истребителей МиГ-29 ВВС Украины. Судя по опубликоваанным сетевыми ресурсами фотографиям обломков ракет, по крайней мере часть переданных Украине ракет HARM относится к ранней и наиболее массовой модификации AGM-88B (серийно производилась с 1987 по 1994 годы), хотя неясно, доработаны ли эти ракеты до наиболее современной версии Block IIIB c интеграцией блока наведения по GPS. Маркировка одной из найденных ракет HARM свидетельствует, что она была изготовлена в 1991 году.

Таким образом имеется, видимо, первый прецедент успеiной интеграции управляемого авиационного вооружения американского производства на боевой самолет советского производства. Такая интеграция представляет собой нетривиальную задачу, но в отношении ПРР HARM в принципе не такую сложную. По одному из предположений, основанному на приведенном видео ВВС Украины, доработанная система управления вооружения истребителя МиГ-29 "видит" подвешенную на самолете ракету HARM как советскую управляемую ракету класса "воздух-воздух" Р-27ПЭ с пассивной радиолокационной головкой самонаведения 9Б1032. Можно также предположить, что применение ракет HARM с МиГ-29 осуществляется по заранее разведанным/выявленным целям-источникам радиоизлучения, с пуском по предполагаемому району нахождения цели по заданным координатам, со включением пассивной радиолокационной головки самонаведения ракеты для поиска и захвата цели уже после пуска (так называемый режим Pre-Briefed (PB), обеспечивающий также максимальную дальность пуска).

Безусловно, что применение ПРР украинской стороной значительно усложняет боевую работу российских средств ПВО, до того функционировавших в относительно комфортной обстановке. В то же время опыт применения ПРР во всех конфликтах, начиная с Вьетнамской войны, свидетельствует, что значимый эффект для снижения эффективности или для результативного подавления работы систем ПВО достигается только при массированном применении противорадиолокационных ракет (расход которых достигает многих сотен или даже тысяч), что ВСУ вряд ли смогут обеспечить.

Американская авиационная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM на подвеске истребителя МиГ-29 ВВС Украины, август 2022 года (с) кадры из видео ВВС Украины

Видео: