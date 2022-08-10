Войти
bmpd.livejournal.com

Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM

245
0
0

На пресс-конференции 8 августа 2022 года заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль впервые заявил о передаче Соединенными Штатами в качестве военной помощи Украине авиационных противорадиолокационных ракет. "В недавние пакеты PDA мы включили ряд противорадиолокационных ракет, которые могут быть запущены с украинских самолетов и могут воздействовать на русские радары и другие объекты", - сообщил Каль.

Массо-габаритный макет американской авиационной противорадиолокационной ракеты Raytheon (Texas Instruments) AGM-88 HARM и используемый с этими ракетами подвесной контейнер целеуказания HTS (HARM Targeting System) в экспозиции Музея вооружения ВВС США на авиабазе Эглин (штат Флорида) (с) www.marvellouswings.com

PDA (Presidential Drawdown of Security Assistance) - пакеты военной помощи, выделяемые прямыми распоряжениями президента США в рамках его административных и бюджетных полномочий и представляющие собой оперативное выделение военного имущества из наличия министерства обороны США.

Ранее 7 августа российскими сетевыми ресурсами были распространены фотографии будто бы найденных на Украине обломков выпущенной по объекту Вооруженных Сил России американской авиационной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM. Обломки ракеты имеют на хвостовом оперении характерную маркировку BSU-60 A/B (индекс поверхностей хвостового оперения ракеты HARM) и CAGE-код корпорации Raytheon - 96214 (код CAGE - Commercial and Government Entity Code - присваивается всем поставщикам Агентством материально-технического снабжения министерства обороны США).

Министр обороны Украины Алексей Резников 25 июля заявил о получении вооруженными силами Украины от "американских партнеров" противорадиолокационных ракет, однако ранее официально США не заявляли о поставках таких ракет на Украину.

Неясно, с какого носителя применяются на Украине ракеты HARM. Интеграция этих ракет и тем более соответствующих средств разведки и целеуказания на боевые самолеты советского производства представляет собой серьезную техническую задачу и до настоящего времени, по известным данным, такие попытки не предпринимались. По мнению bmpd, если противорадиолокационные ракеты HARM и применяются на Украине, то, вероятнее всего, с импровизированных наземных пусковых установок, аналогично тому, как в свое время с предшествующими типами американских противорадиолокационных ракет (AGM-45 Shrike и AGM-78 Standard ARM) делали израильтяне, у которых в 1970-е годы было создано несколько типов таких наземных пусковых установок. Оценочно, дальность полета ракеты HARM при запуске с наземной установки может достигать 50 км.

Следует отметить, что в 2018 году корпорация Northrop Grumman представляла концепт наземной/корабельной универсальной контейнеризированной пусковой установки, способной применять новые авиационные противорадиолокационные ракеты AGM-88E AARGM (модернизированный вариант ракеты HARM). Однако о развитии этого проекта неизвестно.

Как утверждается, найденные на Украине обломки выпущенной по объекту Вооруженных Сил России американской авиационной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM (с) Телеграм-канал Moscow calling

Для сравнения: образец маркировки на хвостовом оперении массо-габаритного макета американской авиационной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в экспозиции Музея вооружения ВВС США на авиабазе Эглин (с) Телеграм-канал Moscow calling

Фотография опытного образца израильского ракетного комплекса "Потифар", спешно созданного в Израиле в период Октябрьской арабо-израильской войны 1973 года. Комплекс включал пусковую установку с двумя направляющими на базе американского старого полугусеничного бронетранспортера М2/М3 для запуска американских авиационных противорадиолокационных ракет AGM-45 Shrike. Дальность пуска составляла всего 11 км, поэтому комплекс "Потифар" был быстро снят с вооружения (с) bukvoed.livejournal.com

Пусковая установка израильского ракетного комплекса "Кахлилит" в музее ВВС Израиля в Хацериме. Комплекс, разработанный в конце 1973 года, включал пусковую установку с рельсовой направляющей на базе танка М4 Sherman (видимо, М-51 Super Sherman) с модифицированной американской противорадиолокационной ракетой AGM-45 Shrike, оснащенной в Израиле дополнительным твердотопливным ускорителем. Дальность пуска в данном исполнении составляла, как заявляется, до 50 км, а возможно и более (с) oleggranovsky.livejournal.com

Пусковая установка израильского ракетного комплекса "Керес": вверху - при пуске ракеты, внизу - в музее ВВС Израиля в Хацериме. Комплекс, разработанный специально для Израиля корпорацией General Dynamics в 1976-1977 годах, включал трехконтейнерную пусковую установку на базе американского военного грузового автомобиля М809А1 (6х6) для запуска американских противорадиолокационных ракет AGM-78 Standard ARM. Дальность пуска не публиковалась, но, по некоторым данным, составляла до 70 км. Комплексы "Керес" активно применялись в войне 1982 года (с) oleggranovsky.livejournal.com

Представленный корпорацией Northrop Grumman на выставке-конференции Ассоциации армии США AUSA-2018 в октябре 2018 года в Вашингтоне концепт наземной/корабельной универсальной контейнеризированной пусковой установки, способной применять новые авиационные противорадиолокационные ракеты AGM-88E AARGM (модернизированный вариант ракеты HARM) (с) www.thedrive.com

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Украина
Компании
General Dynamics
Northrop Grumman
Raytheon
РЖД
Похожие новости
31.03.2022
Американские торговцы оружием нажили состояние на украинском кризисе
09.12.2020
Экспорт растет: как США вооружают Украину
13.12.2017
Рейтинг SIPRI ста крупнейших военно–промышленных компаний мира за 2016 год
18.08.2015
Война дороже победы
17.12.2014
TOП-100 крупнейших оборонных концернов мира: рейтинг "Эльбит" и "Рафаэль" растет
07.12.2009
Морские беспилотные авиационные системы: сегодня и завтра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.08 05:04
  • 30089
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.08 04:46
  • 11
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 10.08 01:02
  • 1
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 09.08 20:38
  • 1
Российские военные применили САУ «Нона-СВК» в ходе СВО на Украине
  • 09.08 20:33
  • 10
100% отечественный вертолёт «Ансат» вернётся на рынок в 2024 году
  • 09.08 19:01
  • 3
Ростех представит на "Армии-2022" более 1000 образцов оружия и военной техники
  • 09.08 18:37
  • 94
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 09.08 17:13
  • 81
Секретный резерв для российского ВПК
  • 09.08 12:31
  • 4
Шесть главных мифов, придуманных блогерами про СВО
  • 09.08 12:31
  • 3
Российские производители представят новейшие модели парашютов на выставке в Алжире в рамках АрМИ-2022
  • 09.08 12:30
  • 2
Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022
  • 09.08 11:17
  • 2
У США осталось два года, чтобы победить Россию. Европа уже проиграла
  • 09.08 11:06
  • 42
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 09.08 08:18
  • 465
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 09.08 06:01
  • 1
Россия оказалась бессильна против этого американского истребителя