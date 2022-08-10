Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM

На пресс-конференции 8 августа 2022 года заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль впервые заявил о передаче Соединенными Штатами в качестве военной помощи Украине авиационных противорадиолокационных ракет. "В недавние пакеты PDA мы включили ряд противорадиолокационных ракет, которые могут быть запущены с украинских самолетов и могут воздействовать на русские радары и другие объекты", - сообщил Каль.

Массо-габаритный макет американской авиационной противорадиолокационной ракеты Raytheon (Texas Instruments) AGM-88 HARM и используемый с этими ракетами подвесной контейнер целеуказания HTS (HARM Targeting System) в экспозиции Музея вооружения ВВС США на авиабазе Эглин (штат Флорида) (с) www.marvellouswings.com

PDA (Presidential Drawdown of Security Assistance) - пакеты военной помощи, выделяемые прямыми распоряжениями президента США в рамках его административных и бюджетных полномочий и представляющие собой оперативное выделение военного имущества из наличия министерства обороны США.

Ранее 7 августа российскими сетевыми ресурсами были распространены фотографии будто бы найденных на Украине обломков выпущенной по объекту Вооруженных Сил России американской авиационной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM. Обломки ракеты имеют на хвостовом оперении характерную маркировку BSU-60 A/B (индекс поверхностей хвостового оперения ракеты HARM) и CAGE-код корпорации Raytheon - 96214 (код CAGE - Commercial and Government Entity Code - присваивается всем поставщикам Агентством материально-технического снабжения министерства обороны США).

Министр обороны Украины Алексей Резников 25 июля заявил о получении вооруженными силами Украины от "американских партнеров" противорадиолокационных ракет, однако ранее официально США не заявляли о поставках таких ракет на Украину.

Неясно, с какого носителя применяются на Украине ракеты HARM. Интеграция этих ракет и тем более соответствующих средств разведки и целеуказания на боевые самолеты советского производства представляет собой серьезную техническую задачу и до настоящего времени, по известным данным, такие попытки не предпринимались. По мнению bmpd, если противорадиолокационные ракеты HARM и применяются на Украине, то, вероятнее всего, с импровизированных наземных пусковых установок, аналогично тому, как в свое время с предшествующими типами американских противорадиолокационных ракет (AGM-45 Shrike и AGM-78 Standard ARM) делали израильтяне, у которых в 1970-е годы было создано несколько типов таких наземных пусковых установок. Оценочно, дальность полета ракеты HARM при запуске с наземной установки может достигать 50 км.

Следует отметить, что в 2018 году корпорация Northrop Grumman представляла концепт наземной/корабельной универсальной контейнеризированной пусковой установки, способной применять новые авиационные противорадиолокационные ракеты AGM-88E AARGM (модернизированный вариант ракеты HARM). Однако о развитии этого проекта неизвестно.

Как утверждается, найденные на Украине обломки выпущенной по объекту Вооруженных Сил России американской авиационной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM (с) Телеграм-канал Moscow calling

Для сравнения: образец маркировки на хвостовом оперении массо-габаритного макета американской авиационной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в экспозиции Музея вооружения ВВС США на авиабазе Эглин (с) Телеграм-канал Moscow calling

Фотография опытного образца израильского ракетного комплекса "Потифар", спешно созданного в Израиле в период Октябрьской арабо-израильской войны 1973 года. Комплекс включал пусковую установку с двумя направляющими на базе американского старого полугусеничного бронетранспортера М2/М3 для запуска американских авиационных противорадиолокационных ракет AGM-45 Shrike. Дальность пуска составляла всего 11 км, поэтому комплекс "Потифар" был быстро снят с вооружения (с) bukvoed.livejournal.com

Пусковая установка израильского ракетного комплекса "Кахлилит" в музее ВВС Израиля в Хацериме. Комплекс, разработанный в конце 1973 года, включал пусковую установку с рельсовой направляющей на базе танка М4 Sherman (видимо, М-51 Super Sherman) с модифицированной американской противорадиолокационной ракетой AGM-45 Shrike, оснащенной в Израиле дополнительным твердотопливным ускорителем. Дальность пуска в данном исполнении составляла, как заявляется, до 50 км, а возможно и более (с) oleggranovsky.livejournal.com

Пусковая установка израильского ракетного комплекса "Керес": вверху - при пуске ракеты, внизу - в музее ВВС Израиля в Хацериме. Комплекс, разработанный специально для Израиля корпорацией General Dynamics в 1976-1977 годах, включал трехконтейнерную пусковую установку на базе американского военного грузового автомобиля М809А1 (6х6) для запуска американских противорадиолокационных ракет AGM-78 Standard ARM. Дальность пуска не публиковалась, но, по некоторым данным, составляла до 70 км. Комплексы "Керес" активно применялись в войне 1982 года (с) oleggranovsky.livejournal.com

Представленный корпорацией Northrop Grumman на выставке-конференции Ассоциации армии США AUSA-2018 в октябре 2018 года в Вашингтоне концепт наземной/корабельной универсальной контейнеризированной пусковой установки, способной применять новые авиационные противорадиолокационные ракеты AGM-88E AARGM (модернизированный вариант ракеты HARM) (с) www.thedrive.com