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В США рассказали о «крепости» в Тихом океане

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Авианосец USS Theodore Roosevelt в порту Гуама
Авианосец USS Theodore Roosevelt в порту Гуама.
Источник изображения: usni.org

Территория Гуам является настоящей американской «крепостью» в Тихом океане, рассказывает журнал Popular Mechanics.

В издании уверены, что в случае наступления войны Вашингтона с Пекином последний может нанести ракетный удар по американскому острову, поскольку Гуам «является одним из самых милитаризованных мест в США, где подразделения армии, флота, авиации и корпуса морской пехоты готовятся к долгосрочному стратегическому соперничеству с Китаем».

Журнал напоминает, что на острове находится военная авиабаза Андерсен, где расположено 36-е авиакрыло Военно-воздушных сил (ВВС) США, и гавань Апра, где находятся корабли и подлодки Военно-морских сил (ВМС). Издание пишет, что защиту Гуама от баллистических ракет обеспечивает комплекс Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

В августе обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд заметил, что китайская ракета DF-26B, которую считают «убийцей авианосцев», способна уничтожать движущиеся цели на расстоянии более 4000 километров.

В июле ТАСС со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу, сообщило, что в России разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением, которая по своим характеристикам будет схожа с китайскими ракетами DF-21D и DF-26.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
DF-21
DF-26
THAAD
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
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