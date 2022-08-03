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В США рассказали о китайском «убийце авианосцев»

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DF-26
DF-26.
Источник изображения: topwar.ru

Китайская ракета DF-26B, которую считают «убийцей авианосцев», способна уничтожать движущиеся цели на расстоянии более 4000 километров. О возможностях ракеты рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Отмечается, что дальность DF-26B позволяет поражать корабли, которые находятся на базе Военно-морских сил США на Гуаме. Ракета может нести заряд массой более 1800 килограммов. Двухступенчатая твердотопливная ракета получила мобильную пусковую установку на колесном шасси.

Издание утверждает, что расчет из шести человек может сменить боевую часть ракеты с обычной на ядерную. DF-26B получила активную головку самонаведения, которая позволяет поражать движущиеся цели.

По мнению Иствуда, защиту американских кораблей от китайских ракет может обеспечить корабельная боевая информационно-управляющая система AEGIS с ракетами SM-3 и SM-6. «SM-6 Block 1A с 2017 года проходит испытания против вражеских ракет на терминальном участке, и теперь SM-6 Block 1B может стать улучшенной версией, которая будет лучше защищаться от китайских ракет, уничтожающих корабли», — отметил он.

В июле источники ТАСС сообщили, что в России разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик», которая по своим характеристикам схожа с китайскими DF-21D и DF-26.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
DF-21
DF-26
sm-3
SM-6
Проекты
Авианосец
Ядерный щит
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