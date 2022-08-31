В Пентагоне заявили о «неприемлемо низком» уровне запасов 155-мм снарядов из-за массовых поставок на Украину

Источник изображения: topwar.ru

Администрация Белого дома в своих попытках нанести как можно больший ущерб российской армии посредством своих украинских союзников может причинить ущерб армии американской. Массовые поставки боеприпасов самых распространенных калибров Киеву грозят оставить без снарядов Армию США.

В Пентагоне выразили озабоченность количеством оставшихся в арсеналах снарядов калибра 155-мм, назвав уровень запасов "неудобно низким". Все дело в том, что данный калибр является самым распространенным в НАТО и широко используется, в том числе, и американцами в различных конфликтах. По последним данным, только США отправили на Украину 806 тысяч артиллерийских снарядов данного калибра.

На сегодняшний день, как заявили в американском военном ведомстве, армия США уже испытывает нехватку боеприпасов калибра 155-мм. Говорить о том, что они "вот-вот кончатся" конечно не нужно, но у военных США уже возникло мнение, что в случае военного конфликта их попросту не хватит.

Это не тот уровень, с которым мы хотели бы вступить в бой

- заявил представитель Пентагона.

В то же время США не намерены прекращать военную поддержку Украины, в том числе поставками артиллерии и боеприпасов, но при этом не навредить и себе. Рассматриваются несколько вариантов, в том числе наращивание производства 155-мм снарядов путем модернизации заводов. Пока же принято решение о поставках на Украину 105-мм гаубиц и боеприпасов к ним, которых у американцев много. Правда речь идет всего лишь о 16 орудиях.