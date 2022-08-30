Столтенберг: НАТО нарастит своё присутствие в Арктике в связи с открытием Россией военных баз «советской эпохи»

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НАТО очень встревожена активизацией России в арктическом регионе и намерена всячески этому препятствовать. Как заявил генсек альянса, ближайшей задачей военно-политического блока станет наращивание присутствия НАТО в Арктике.

Политическую верхушку НАТО беспокоит усиление военной составляющей России в Арктике, поскольку это мешает западным странам наложить руки на полезные ископаемые, которыми богат Север. Россия активно осваивает данный регион, так как у нее для этого имеются возможности, в первую очередь мощный ледокольный флот. Запад же таких возможностей не имеет, но не намерен уступать Арктику России, угрожая расширением военного присутствия.

Причем подается все в таком виде, что это Россия виновата в действиях НАТО. Альянс вообще "белый и пушистый" и создан "исключительно для обороны" западных стран от "агрессивной России". Так и в этом случае, когда нам в вину ставится якобы активная милитаризация Арктики. Как заявил все тот же Столтенберг, которого в России охарактеризовали как простую "говорящую голову", озвучивающую приказы хозяев из Вашингтона, Кремль якобы расконсервировал военные базы "советской эпохи", проводит испытания оружия, особенно гиперзвуковых ракет, в общем очень беспокоит Запад. Чтобы как-то приструнить Россию, в альянсе решили расширить присутствие в этом регионе.

НАТО необходимо наращивать свое присутствие в Арктике

- заявил Столтенберг в интервью одной из немецких газет.

Кроме России, еще одной головной болью НАТО является Китай, который также осваивает арктический регион. Изменение климата делает регион все более важным для судоходства и китайские компании довольно активно отправляют грузы через Севморпуть. А говорить о том, что на этот самый короткий путь из Европы в Азию положили глаз США, наверное не нужно. В Вашингтоне спят и видят, как контролируют его. Осталось самое малое - победить Россию, развалить и поделить ее богатства. Первые шаги к этому сделаны на Украине, где украинские солдаты погибают за желания Вашингтона и Лондона.