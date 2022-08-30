Все закупленные в России фрегаты проекта 11356 для ВМС Индии вооружат ракетами "Брамос"

ЦАМТО, 29 августа. Все закупленные в России фрегаты проекта 11356 будут вооружены ракетами "Брамос", сообщил в интервью "РИА Новости" содиректор компании "БраМос аэроспейс" с российской стороны Александр Максичев.

Как напоминает агентство, контракт на строительство двух последних фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии на заводе "Янтарь" и двух фрегатов на заводе в Гоа (Индия) был заключен в 2018 году. Строительство двух кораблей для Индии в РФ завершится в 2022-2023 годах.

Ранее Россия поставила Индии серию из шести фрегатов проект 11356, первые три были вооружены ракетными комплексами Club-N.

"Все фрегаты проекта 11356, закупленные в России, вооружаются нашими ракетами. В том числе, это касается фрегатов, находящихся в процессе строительства", – цитирует "РИА Новости" А.Максичева.

По его словам, последние два фрегата также оснащаются ракетами "Брамос".

"Мы уже это сделали. Мы поставляем комплекс, корабль невозможно сдать, не установив все оборудование. Сдаточные испытания должны пройти с подтверждением работоспособности комплекса. Компания "БраМос аэроспейс" поставил в Калининград пусковые установки и корабельную аппаратуру управления стрельбой для двух фрегатов", – сказал А.Максичев.