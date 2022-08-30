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ТАСС

Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины

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Источник изображения: Михаил Маркив/ТАСС

По словам собеседника агентства, обещания Запада поставить новые боевые самолеты советского производства Киеву, скорее всего, так и останутся только словами

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины фактически ликвидирован российскими ВКС и средствами ПВО. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник в понедельник.

"Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины - самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 - эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован", - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, обещания Запада поставить новые боевые самолеты советского производства Киеву, скорее всего, так и останутся только словами.

"Задействование для выполнения боевых задач бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины привело к катастрофическим потерям остатков украинской авиации", - сказал собеседник агентства, уточнив, что их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.

"Доучивать же их сегодня нет ни времени, ни керосина, ни самолетов", - пояснил он.

По словам источника, попытки ВСУ набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах закончились печально. "Немногие согласившиеся уже в могилах и больницах. Новых желающих заработать посмертную страховку и компенсацию ритуальных услуг нет", - добавил источник. 

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Польша
Россия
Украина
Продукция
Су-25
Су-27
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