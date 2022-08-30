Источник: Пентагон готовит бывших афганских летчиков в Калифорнии для отправки на Украину

По информации собеседника агентства, это касается и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пентагон занялся набором бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, после курса подготовки в Калифорнии они будут переброшены через Польшу на Украину. Об этом ТАСС в понедельник заявил военно-дипломатический источник.

"Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами, - сообщил источник. - Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину".

По информации источника, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения. "Им также предлагается пройти подготовку и заключить контракт, предусматривающий дальнейшее направление в район боевых действий на Украине", - уточнил собеседник ТАСС.

Источник утверждает, что данные меры не смогут оказать влияния на конечный результат спецоперации на Украине. "Все эти истерические попытки "затыкания дыр" лишь оттянут на какое-то время военную катастрофу киевского режима и политическую - его патронов в Вашингтоне. Но никак не повлияют на конечный результат", - отметил он.