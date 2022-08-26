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В США российский Ту-95 назвали летающим музеем истории

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Палубный истребитель F-14A "Томкэт" с авианосца "Дуайт Эйзенхауер" сопровождает стратегический бомбардировщик Ту-95 над акваторией Средиземного моря
Палубный истребитель F-14A "Томкэт" с авианосца "Дуайт Эйзенхауер" сопровождает стратегический бомбардировщик Ту-95 над акваторией Средиземного моря.
Источник изображения: © РИА Новости, ВМС США

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95 сочли «летающим музеем истории». Так самолет назвал обозреватель американского издания 19FortyFive Кристиан Орр.

В публикации отмечается, что впервые Ту-95 поднялся в воздух в 1952 году, а спустя четыре года поступил на вооружение Советской армии. В издании напоминают, что в настоящее время этот самолет является единственным в мире стратегическим бомбардировщиком с турбовинтовыми двигателями.

Сравнивая Ту-95 с американским стратегическим бомбардировщиком B-52 Stratofortress, автор отмечает, что долгий срок службы этих двух самолетов объясняется их универсальностью.

В августе в Министерстве обороны России сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-30СМ выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

В мае издание 19FortyFive назвало Ту-95 старым, но по-прежнему мощным самолетом.

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1 комментарий
№1
26.08.2022 09:23
В цену пуска ракеты входит цена самой ракеты и цена лётного часа пусковой установки , то есть самого Ту-95. Поднимает в воздух 16 ракет ,  что больше , чем ракет у Ту-160 , и отпускает их на цели - это всё очень дорого , но дешевле варианта пуска с Ту-95 нет !
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