В США российский Ту-95 назвали летающим музеем истории

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95 сочли «летающим музеем истории». Так самолет назвал обозреватель американского издания 19FortyFive Кристиан Орр.

В публикации отмечается, что впервые Ту-95 поднялся в воздух в 1952 году, а спустя четыре года поступил на вооружение Советской армии. В издании напоминают, что в настоящее время этот самолет является единственным в мире стратегическим бомбардировщиком с турбовинтовыми двигателями.

Сравнивая Ту-95 с американским стратегическим бомбардировщиком B-52 Stratofortress, автор отмечает, что долгий срок службы этих двух самолетов объясняется их универсальностью.

В августе в Министерстве обороны России сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-30СМ выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

В мае издание 19FortyFive назвало Ту-95 старым, но по-прежнему мощным самолетом.