В МО США заявили, что Украине для полной интеграции в систему вооружений НАТО потребуется минимум три года

ЦАМТО, 25 августа. Замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что армия Украины постепенно перейдет на вооружение стандартов НАТО, передает "РИА Новости".

"Не исключено, что через годы они все еще будут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят. Однако, согласно моим ожиданиям, Украина постепенно полностью перейдет на вооружение стандартов Альянса", – приводит слова К.Каля издание УНН.

Согласно его заявлению, для полной интеграции в систему вооружений НАТО потребуется минимум три года. Замглавы Пентагона отметил, что в идеале будущее украинской армии будет базироваться не на десятках разных систем, а на гораздо меньшем их количестве, которые проще поддерживать и обслуживать.

При этом К.Каль добавил, что за последние месяцы Украине оказали военную помощь более 50 стран мира.

Как напоминает агентство, министр обороны Украины Алексей Резников 12 июля заявлял, что Украина стала ассоциированным членом программы взаимосовместимости (MIP), которая реализует технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО. Так Украина теперь в качестве ассоциированного члена получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.