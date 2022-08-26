В Госдуму внесли поправку о совместных учениях ВС в закон "Об обороне"

ГД предложили дать президенту право определять участие ВС России в совместных учениях/b]

[b]МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о наделении президента полномочиями принимать решения об участии Вооруженных сил в учениях и парадах совместно с силами других стран и об условиях такого участия, проект доступен в думской электронной базе.

"Предусматривается наделить президента Российской Федерации полномочиями по принятию решений об участии Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества в военных учениях, соревнованиях (состязаниях, конкурсах, играх) и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Добавляется, что президент будет также определять условия участия в проводимых на территории РФ, а также за ее пределами мероприятий.

Как отмечает кабмин, на данный момент такие мероприятия проводятся на основании соответствующих актов президента РФ и правительства, и они "не наделены законодательным правом принятия таких решений по реализации подобных мероприятий".

"Предлагаемая норма законопроекта направлена на исключение этого правового пробела", - отмечается в пояснительных материалах.