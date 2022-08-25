Роль ШОС возрастает в условиях крайне неустойчивой международной обстановки - Шойгу

Запад оказывает беспрецедентное давление на независимые государства

Ташкент. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве нового центра силы растёт на фоне турбулентной международной обстановки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В этих условиях неизменно возрастает роль ШОС в качестве нового центра силы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, гаранта соблюдения международного права", - сказал Шойгу, выступая в среду на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.

"Поэтому, - подчеркнул он, - важно укреплять сотрудничество в военной сфере, регулярно консультироваться в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам общей безопасности".

Такие подходы зафиксированы в итоговых документах, подготовленных к подписанию в ходе нынешнего совещания, сказал министр обороны России.

По его оценке, "сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки".

"В регионе Шанхайской организации сотрудничества, как и в мире в целом, обостряются угрозы, не утихают локальные кризисы, появляются новые серьёзные вызовы", - сказал Шойгу.

"Соединённые Штаты Америки и коллективный Запад, - отметил он, - стремясь сохранить глобальное доминирование, оказывают беспрецедентное давление на независимые государства. С этой целью используются неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и государственные перевороты, распространяется грубая дезинформация".