Шойгу: Запад во главе с Вашингтоном видит в конфликте на Украине очередной повод для стратегического истощения РФ

Украина выбрана в качестве инструмента гибридной войны против РФ

Ташкент. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в среду.

"Сегодня против России развязана жёсткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников - стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что Россия прилагала "значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях".

"Однако Запад во главе с Вашингтоном отказался учитывать наши озабоченности по гарантиям взаимной безопасности, в первую очередь - по нейтральному статусу Украины", - заявил министр обороны РФ.

По его словам, были проигнорированы принципиальные для российской стороны вопросы - о нерасширении НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений и отказе от военной деятельности вблизи российских границ.