Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве в декабре

ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил провести в декабре в Москве встречу министров обороны государств-членов ШОС, СНГ, а также других дружественных стран для обсуждения проблем коалиционной безопасности.

"16 августа состоялась десятая московская конференция по международной безопасности, в ходе которой был проведен детальный анализ ситуации в этой сфере. Предлагаю продолжить обсуждение обозначенных проблем и провести в Москве в декабре этого года совместную встречу министров обороны государств-членов ШОС, участников СНГ, а также других дружественных стран", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества.

Он поблагодарил коллег, которые приняли личное участие в форуме и направили свои делегации на конференцию.

"Для нас важны высказанные вами мнения и оказанная поддержка", - отметил Шойгу.