Войти
РИА Новости

Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве

570
0
0
Министр обороны России Сергей Шойгу проводит рабочее совещание с руководством ведомства
Министр обороны России Сергей Шойгу проводит рабочее совещание с руководством ведомства.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве в декабре

ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил провести в декабре в Москве встречу министров обороны государств-членов ШОС, СНГ, а также других дружественных стран для обсуждения проблем коалиционной безопасности.

"16 августа состоялась десятая московская конференция по международной безопасности, в ходе которой был проведен детальный анализ ситуации в этой сфере. Предлагаю продолжить обсуждение обозначенных проблем и провести в Москве в декабре этого года совместную встречу министров обороны государств-членов ШОС, участников СНГ, а также других дружественных стран", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества.

Он поблагодарил коллег, которые приняли личное участие в форуме и направили свои делегации на конференцию.

"Для нас важны высказанные вами мнения и оказанная поддержка", - отметил Шойгу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ШОС
Похожие новости
29.12.2021
Как проходили учения российской армии в 2021 году
16.08.2021
Шойгу: Россия и Китай будут наращивать военное взаимодействие
09.09.2020
Министр обороны России провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
30.05.2019
Единство интересов и общее оборонное пространство лежит в основе военного сотрудничества Москвы и Душанбе - Шойгу "Интерфаксу"
25.04.2018
Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии
25.04.2018
Шойгу: РФ рассчитывает на поддержку членов ШОС в восстановлении Сирии как единой страны
01.02.2016
Какие учения ожидают российскую армию в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 13:57
  • 30523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.08 12:41
  • 0
Историческая правда, которую Польша намерена перековать корейским железом
  • 25.08 12:20
  • 7
Какие цели преследует наступление на Николаев
  • 25.08 11:39
  • 20
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 25.08 06:11
  • 1
В NASA заявили, что зонд DART 26 сентября столкнется с астероидом
  • 25.08 05:38
  • 70
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 25.08 02:04
  • 3
Медведев и Мантуров на встрече обсудили обеспечение поставок вооружений для нужд ВС РФ
  • 24.08 15:40
  • 0
Иллюзия обмана. Какую участь поляки готовят для «полка Калиновского»
  • 24.08 15:23
  • 1
От прошлых отношений Финляндии и России мало что осталось
  • 24.08 14:44
  • 1
Системе экспортного контроля Республики Беларусь исполнилось 30 лет
  • 24.08 14:44
  • 1
Рекордное количество специалистов приняли участие в научно-деловой программе форума "Армия-2022"
  • 24.08 14:01
  • 24
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 24.08 13:25
  • 1
Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей с усиленной противоминной защитой - СМИ
  • 24.08 13:04
  • 13
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 24.08 11:37
  • 1
Ракетчики объяснили методы работы ракетной системы С-300В