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Техкульт

В этом месяце NASA впервые в истории отправит земную жизнь в глубокий космос

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Спутник


Через несколько дней по плану должна стартовать миссия «Артемида-1», в рамках которой в путешествие по Солнечной системе отправят несколько сотен колоний земных дрожжей. На момент старта все они будут в живом и активном состоянии, а целью эксперимента станет проверка того, насколько долго они смогут прожить. Проект «BioSentinel» имеет горизонт в 18 месяцев, но может быть продлен при необходимости.

Ученые из НАСА говорят, что это будет первый случай, когда земная жизнь окажется так далеко от родной Земли. Идея в том, чтобы запустить спутник CubeSat с дрожжами внутри летать вокруг Солнца по схожей с Землей орбите. Они получат примерно то же количество тепла и радиации, что и земные организмы, однако у них не будет защиты в виде магнитного поля и атмосферы нашей планеты. Больше всего ученых интересует, что случится с ДНК дрожжей, выдержит ли ее механизм самовоспроизведения испытание открытым космосом. Не исключено, что результаты станут неприятным открытием, которое надолго поставит крест на пилотируемых полетах к другим планетам из-за чрезмерной опасности для людей. Но на это случай в НАСА уже подстраховались – на борту корабля будут голосовой помощник Amazon Alexa и игрушка-собака Снупи.

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NASA
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