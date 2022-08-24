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Военное обозрение

Глава МИД ФРГ Бербок пообещала поставку Украине ЗРК IRIS-T SL «в ближайшие недели»

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Источник изображения: topwar.ru

Украина уже в "ближайшие недели" получит немецкий зенитный комплекс средней дальности IRIS-T SL, поставку которого Киеву в начале лета анонсировал немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Бербок ответила на вопросы журналистов в отношении поставок оружия на Украину, заявив, что Киеву необходимы зенитные системы и Германия их предоставит в "ближайшие недели". Более точные сроки она не назвала.

Конкретно в области противовоздушной защиты, где в первую очередь запрашивается поддержка, мы позаботились о том, чтобы высоко современные системы, как Iris-T, чтобы эта система не была поставлена в другую страну, а чтобы она была поставлена Украине. Это случится в ближайшие недели

- заявила глава МИД ФРГ.

Стоит отметить, что в июле Бербок уже обещала поставить Киеву данный зенитный комплекс, но утверждала, что он находится в производстве и сроков она назвать не может. А еще ранее, в начале июня Шольц обещал передать зенитный комплекс Украине "в ближайшие недели". Судя по высказываниям членов немецкого правительства, информацией о поставках вооружений они не владеют.

ЗРК IRIS-T SLS/SLM разработан немецкой компанией Diehl Defence, является зенитным ракетным комплексом модульной конструкции, построенным на принципах открытой архитектуры. Основан на зенитной управляемой ракете IRIS-T SL (Surface Launched), которая, в свою очередь, представляет собой модернизированную ракету "воздух-воздух" IRIS-T производства все той же компании Diehl.

Вертикальная пусковая установка IRIS-T SL смонтирована на шасси легкого грузового автомобиля и обеспечивает возможность поражения целей в секторе 360 град. Дальность стрельбы достигает 40 км, досягаемость по высоте - 20 км.

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Страны
Германия
Украина
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