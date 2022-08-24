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Военное обозрение

Российский танк Т-72Б3 опередил китайский ОБТ Type 96B на «Танковом биатлоне»

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Источник изображения: topwar.ru

Международный конкурс «Танковый биатлон» проходит в нынешнем году в духе повышенной состязательности.

На данный момент успели отличиться сразу несколько команд. Экипаж из Армении, протаранив (видимо, ненамеренно) танк Лаоса, был вынужден остановить движение, чтобы расчистить сектор обзора механика-водителя, который оказался закрытым обломками «юбки» - бортового защитного экрана, пострадавшего в результате столкновения. После возобновления хода, стремясь наверстать упущенное время, армянский экипаж направил танк не по трассе, а через пересечённую местность и посбивал маркеры при возращении на трек.

Впрочем, экипаж из Ирана также пошёл на таран своих конкурентов из Зимбабве, перебив у машины конкурента гусеницу и также срезав «юбку», а команда из Судана на этих играх сокращала путь по примеру своих армянских коллег, хотя и не столь удачно:

Полная неудача суданских танкистов на армейских играх в России. Водитель танка сильно растерялся, выехал в поле и продолжил движение. Несмотря на то, что машина вернулась на трассу, мехвод пересёк её и снова оказался в полях, выехав оттуда только под руководством наблюдателей

- отмечает комментатор.

Все команды выступают на предоставленных Россией танках Т-72Б3, кроме китайских коллег, приехавших на состязания со своими ОБТ Type 96B. Они соревновались, в частности, с командой из ВС РФ, показавшей время прохождения трассы 19:34, у соперников из КНР – 21:56. На видео запечатлено опережение танка из Китая российской машиной Т-72Б3.

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Страны
Армения
Зимбабве
Иран
Китай
Лаос
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Т-72Б
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