На конкурсе "Танковый биатлон" прошла жеребьевка команд

ЦАМТО, 9 августа. В парке "Патриот" (Московская область) в Музее Армейских международных игр 8 августа состоялась жеребьевка команд и танковых экипажей, участвующих в конкурсе "Танковый биатлон" в рамках АрМИ-2022.

На жеребьевке присутствовали руководители команд, тренеры, члены танковых экипажей.

По итогам жеребьевки двух дивизионов, в первом заезде конкурса, который состоится 13 августа, выступят сборные Азербайджана и Монголии из 1-го дивизиона.

Во втором заезде стартуют первые экипажи 2-го дивизиона в составе сборных Армении, Лаоса, Мьянмы, Сирии.

Завершит соревновательную часть дня заезд экипажей 1-го дивизиона от сборных Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Узбекистана.

Начало заездов в 10.00 московского времени на полигоне Алабино.

Российская сборная выступит 14 августа на танке красного цвета в третьем заезде. Соперниками по заезду будут сборные Белоруссии, Китая и Киргизии.

Всего в конкурсе "Танковый биатлон" принимает участие 21 команда, разбитые по итогам выступления в 2021 году на два дивизиона.

В первый дивизион вошли 10 сборных: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Россия и Узбекистан.

Во втором дивизионе будут соревноваться сборные Абхазии, Армении, Зимбабве, Ирана, Лаоса, Мали, Мьянмы, Сирии, Судана, Таджикистана и Южной Осетии.

В этом году конкурс "Танковый биатлон" отмечает 10-летний юбилей. Старожилами конкурса являются команды Армении, Белоруссии, Казахстана и России, которые в 2013 году провели первые соревнования среди танковых экипажей.

В этом году на своих танках выступят сборные Белоруссии (Т-72, прошедший модернизацию на оборонных заводах республики) и Китая (Type 96). Остальные сборные будут выступать на танках, предоставленных российской стороной.

Танки на каждую сборную будут получены сразу после жеребьевки.

Этап "Индивидуальная гонка" будет проводиться ежедневно с 13 по 21 августа.

По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. Первые три станут победителями и призерами этапа "Индивидуальная гонка".

По сумме показанных результатов экипажами от каждой страны будут определены 8 команд полуфиналистов 1 дивизиона "Танкового биатлона", которые с 23 и 24 августа выявят четыре лучшие сборные на финальную эстафету.

Финальная эстафета пройдет в день закрытия Игр, 27 августа на полигоне Алабино.

Итоги жеребьевки будут размещены на сайте Минобороны России в разделе "Армейские международные игры -2022".

В последующие дни до начала соревнований танкисты ознакомятся с трассой, мишенным полем, проведут практические занятия по связи и выверку штатного вооружения боевых машин, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.