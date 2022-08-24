Советник главы ОП Украины назвал число РСЗО HIMARS, которое требуется ВСУ для «полного изменения хода войны»

Источник изображения: topwar.ru

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прикинул, сколько американских РСЗО HIMARS потребуется Киеву, чтобы «полностью поменять ход войны» в свою пользу.

По его мнению, для этого ВСУ достаточно полсотни установок, которые обойдутся без учета боеприпасов «всего» в 200 миллионов долларов.

Цена одной системы HIMARS – 4 млн долларов. Цена 50 систем – 200 млн долларов плюс боеприпасы. Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики [российской] армии меньшая, чем… одной яхты ru-олигарха. Это точно не "все деньги мира", но это то, что полностью поменяло бы ход этой войны

— привел несложные расчеты советник главы ОПУ.

По некоторым данным, Пентагон предоставил Киеву в общей сложности 16 РСЗО HIMARS, еще несколько установок на гусеничном ходу на Украину оправили Германия и Великобритания. По сообщению российского Минобороны, как минимум шесть американских реактивных систем залпового огня были уничтожены ВС РФ. В Киеве эту информацию опровергают, утверждая, что все HIMARS находятся в строю и «отлично работают».

На чем строятся расчеты киевских властей и почему для того, чтобы «изменить ход войны» им требуется именно 50 РСЗО, Подоляк не объяснил. Видимо, это какая-то магическая цифра. Недаром и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак написал в телеграм-канале, что «нам нужно минимум 50 таких эффективных РСЗО как HIMARS и как можно скорее», добавив, что по поручению Зеленского киевские власти делают«все, чтобы приблизиться к этой цифре».

В свою очередь, Пентагон отказывается отправлять на Украину РСЗО Himars M142 и M270 MLRS как минимум до конца текущего месяца, ограничившись поставкой боекомплектов к этим установкам. Как заявил замглавы американского военного ведомства Колин Каль, у «украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем, и приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок» боеприпасов.

Некоторые военные эксперты считают, что приостановка поставок на Украину тяжелых вооружений Соединенными Штатами как раз связана с потерей шести «Хаймарсов». По неофициальным данным, в Пентагоне также весьма огорчены большим количеством уничтоженных ВС РФ боеприпасов на складах ВСУ. И если для замглавы ОПУ 200 млн долларов — это не деньги, то американские союзники, видимо, считают иначе. Стоимость одной ракеты к РСЗО Himars составляет 150 000 долларов, и просто так разбрасываться ценными боеприпасами, которые даже не добираются до фронта, в Вашингтоне, видимо, расхотели.

Также высказываются версии, что американское командование обеспокоено возможностью попадания Himars в руки российских военных. Кроме того, в случае предоставления запрашиваемых Киевом пятидесяти РСЗО, в США просто-напросто не смогут обеспечить их нужным количеством ракет и установки буду просто бессмысленно простаивать.

Вот и получается, что теперь в Киеве, наверное, вынуждены будут обвинить Вашингтон в том, что ВСУ ну никак не могут начать многократно анонсированное контрнаступление хотя бы на каком-нибудь участке фронта.