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Военное обозрение

Американский аналитик назвал более опасного для ВМС США врага, чем флоты России и Китая

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня военно-морские силы США сталкиваются с куда более коварным и непредсказуемым противником, чем китайский или российский военно-морские флоты. В этом убежден публицист Майк Гленн, опубликовавший статью в The Washington Times.

По мнению аналитика, таким врагом является ржавчина. Коррозия досаждает кораблям американского флота очень сильно. Хотя командование ВМС тратит миллионы долларов на борьбу с коррозией, кардинально решить проблему не удается. Ржавчина вредит и боеспособности, и эстетике военных кораблей, считает Майк Гленн.

Начальник штаба ВМС адмирал Майк Гилдей подчеркивает, что корабли должны выглядеть эстетично. Ведь этого требует статус ВМС США как лучшего в мире флота. Покрытый ржавчиной корабль представляет собой жалкое зрелище. Но еще опаснее те повреждения корпуса, которые следуют за ржавчиной.

Как отмечает капитан 1 ранга в отставке Карл Шустер, который преподает историю в Тихоокеанском университете, если не бороться с коррозией, это приводит к тому, что корпус корабля разваливается на части быстрее, чем это можно прогнозировать. Ведь ржавый металл в разы более ломок и хрупок, нежели обычный.

Некоторые аналитики считают, что ВМС США нуждаются в большем количестве кораблей, чтобы решать поставленные руководством страны и Пентагона задачи. Однако увеличение количества кораблей не означает, что они будут защищены от износа, в том числе и от ржавчины. Хотя в ВМС США отрицают факт пренебрежения работами по предотвращению коррозии корпусов кораблей, она предстает явно недостаточной.

Автор статьи видит и еще один очень большой именно для США риск коррозии корпусов военных кораблей. Большинство флотов стран мира находятся в относительной близости от своих портов. Это позволяет им оперативно реагировать на любые негативные изменения и проводить ремонтно-восстановительные работы, в том числе и по борьбе с коррозией корпусов кораблей.

Но ВМС США оперируют по всему миру. Так, американские корабли находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Персидском заливе, в Красном и Средиземном морях, в Северном море. До «родных» американских портов – очень большие расстояния, а это означает, что пропущенный ремонт чреват катастрофическими последствиями для кораблей и их экипажей. За последнее десятилетии в США насчитали как минимум 18 случаев так называемого «неучтённого влияния коррозии».

Военно-морской журналист Крис Кавас считает, что к такому положению дел в американском флоте привело долговременное отсутствие конкуренции. Когда нет достойных соперников, флот начинает расслабляться, а когда эти соперники появляются, он не может оперативно перестроить свою работу, чтобы отличаться от них в лучшую сторону.

Журналист предлагает посмотреть на китайские военные корабли: в ВМС НОАК тщательно следят за их внешним видом, поскольку понимают, что по облику корабля складывается общее представление о стране, которую этот корабль представляет. Однако американское военно-морское командование почему-то пренебрегает этим обстоятельством.

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