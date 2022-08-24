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ЦАМТО

Рекордное количество специалистов приняли участие в научно-деловой программе форума "Армия-2022"

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Международный форум Армия-2022
Международный форум Армия-2022.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Одиноков

ЦАМТО, 23 августа. Участие в НДП приняли более 22000 представителей научного и экспертного сообщества. В сравнении с предыдущими годами число участников значительно увеличилось.

Небывалое количество заявок, поступивших организаторам от компетентных специалистов, свидетельствует о росте популярности форума как одной из ключевых площадок для презентации различных перспективных проектов.

В рамках форума проведено 340 мероприятий. Всего за шесть дней было проведено 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов.

Программа мероприятий предусматривала рассмотрение актуальных вопросов научной, инновационной деятельности и проблем развития военной науки, техники и технологий, создание перспективного и модернизация существующего вооружения. При этом доминирующей тематикой стали технологии искусственного интеллекта и диверсификация ОПК.

В числе наиболее важных мероприятий форума стал Первый Международный антифашистский конгресс с участием министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, статс-секретаря – замминистра обороны Российской Федерации Николая Панкова, замминистра обороны Российской Федерации – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковника Виктора Горемыкина, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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