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ЦАМТО

Объем российского рынка БЛА к 2030 году может вырасти до 10% от мирового

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Глеб Бабинцев
Гендиректор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем, член рабочей группы AeroNet Глеб Бабинцев.
Источник изображения: Пресс-служба Ассоциации ЭРБАС

ЦАМТО, 23 августа. Объем российского рынка БЛА к 2030 году может вырасти с 1,5% до 10% от мирового. Такое мнение в интервью "РИА Новости" высказал гендиректор ассоциации "Аэронекст", член рабочей группы НТИ "Аэронет" Глеб Бабинцев.

"Если доверять иностранным аналитикам и их цифрам, то по объему рынок беспилотников России составляет порядка 1,5-2% от мирового. К 2030 году мы можем вырасти до 10%", – сказал Г.Бабинцев.

Однако таких результатов, по словам эксперта, удастся достичь только при решении ряда отраслевых задач.

"Если государственный подход к авиации изменится, появится более конструктивная работа власти с бизнесом – результат будет. Пока что отношение авиационных властей и государства в целом к индустрии беспилотных авиационных систем "прохладное". Кое-что начинает меняться, и, надеюсь, это понимание приходит", – цитирует "РИА Новости" Г.Бабинцева.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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