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Военное обозрение

Американское издание о поставках оружия на Украину: Судя по спискам поставленного, ВСУ готовят к контактным боям

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия в ближайшей перспективе будет вынуждена отказаться от нанесения ударов из глубины и перейти к тактике ближнего боя. К такому выводу пришло американское издание New York Times, проведя анализ последних поставок вооружений на Украину.

По мнению издания, западные спонсоры киевского режима начали готовить украинскую армию к более тесным столкновениям с противником, перестав поставлять дальнобойную артиллерию и РСЗО и перейдя на поставки оружия контактного боя. Как пример приводятся несколько последних пакетов военной помощи, поступившей из США.

В частности американцы передают для ВСУ 40 бронетранспортеров, оснащенных катками для разминирования, легкие гаубицы калибра 105 мм с меньшей дальностью стрельбы, а также безоткатные орудия, стреляющие всего на несколько сотен метров. Отмечается, что отсутствует дальнобойная артиллерия и установки РСЗО. Все это, по мнению издания, говорит о скорой смене тактики ВСУ.

В то же время в администрации Белого дома, комментируя новый пакет военной помощи, заявили, что поставляемое оружие должно повысить "мобильность" украинской армии. В Вашингтоне надеются, что это оружие поможет ВСУ при контрнаступлении на Херсон. В самом же Киеве говорят, что США отправили Украине то, что смогли наскрести по арсеналам, при этом не в ущерб собственной армии.

Между тем на Западе начали подозревать, что все заявления о "скором контрнаступлении" на юге Украины является фейком, которым киевский режим уже три месяца кормит западные страны в надежде получить как можно больше помощи. По мнению американских аналитиков, все обещания Зеленского "переломить ситуацию" являются ничем не подкрепленными заявлениями. На самом деле у украинской армии нет ни сил, ни средств для наступления, а США тоже уже "не тянет". Об этом и говорят последние поставки вооружений, откуда ушло все значимое оружие.

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Страны
США
Украина
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