Борисов: Российская орбитальная станция за счет сменных модулей сможет быть "вечной"

По словам главы Роскосмоса, ее будет обслуживать новое поколение космических кораблей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российская орбитальная станция (РОС) благодаря сменным модулям сможет быть "вечной". Об этом заявил в понедельник глава Роскосмоса Юрий Борисов во время посещения Центра подготовки космонавтов, его слова приводятся в сообщении госкорпорации.

На встрече гендиректора Роскосмоса с космонавтами обсуждались перспективы создания Российской орбитальной станции.

"Юрий Борисов рассказал, что станция за счет сменных модулей сможет быть "вечной", а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей. Кроме того, глава госкорпорации убежден, что несмотря на национальный принцип создания станции, к участию в проекте могут быть привлечены дружественные страны", - говорится в сообщении.

"Я думаю, что станция должна быть открыта для дружественных стран, для международных исследований", - сказал Борисов. В сообщении отмечается, что работы по созданию национальной станции и транспортной космической инфраструктуры будут заложены в концепцию развития пилотируемой космонавтики.