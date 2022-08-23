Все субъекты РФ в 2023 году получат аналитическую информацию из космоса по развитию территорий

Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Компания "ТЕРРА ТЕХ" в рамках проекта "Цифровая Земля" планирует в течение года обеспечить все субъекты РФ аналитической информацией на основе данных спутниковых снимков, сообщает пресс-служба холдинга "Российские космические системы" (РКС), в состав которой входит компания.

"Сегодня проект "Цифровая Земля" масштабируется - до июля 2023 года все 85 субъектов безвозмездно получат из комплекса геосервисов аналитические отчеты по использованию лесов и недр, водным объектам и развитию инфраструктуры", - сказал первый замгендиректора "ТЕРРА ТЕХ" Максим Болтачев, слова которого приводятся в распространенном в понедельник сообщении.

По его словам, в настоящее время готовы и находятся в процессе выдачи региональным органам власти комплекты продуктов для 13 регионов - это 104 продукта по территории свыше 2,6 млн. кв. км.

"По 34 регионам аналитические материалы будут предоставлены по мере готовности в ближайшее время - это еще порядка 6 млн. кв. км территории. Остальные субъекты также получат данные согласно текущему плану работ", - сказал Болтачев.

В пресс-службе РКС сообщили, что на основе полученной аналитической информации регионы могут повышать эффективность и оперативность принятия управленческих решений, строить прогнозы, отслеживать, к чему приведет текущая ситуация в регионе с учетом различных факторов, а также визуализировать источники проблемы.