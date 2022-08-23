Пентагон: США подпишут контракт на разработку для ВСУ 10 дронов-камикадзе Switchblade 600

Соглашение планируется подписать с производителем этой военной техники - компанией AeroVironment

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Сухопутные войска США, как ожидается, подпишут в течение ближайших 30 дней договор на разработку для Вооруженных сил Украины (ВСУ) 10 барражирующих боеприпасов Switchblade 600, предназначенных прежде всего для уничтожения бронетехники. Об этом сообщил в понедельник еженедельник Defense News.

Ссылаясь на официального представителя Пентагона Джессику Максуэлл, он отмечает, что речь идет о контракте на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью производства 10 биспилотников-камикадзе Switchblade 600. Соглашение планируется подписать с производителем этой военной техники - компанией AeroVironment.

В статье подчеркивается, что пока не известно, когда именно ВСУ могут получить Switchblade 600. Разработка этих дронов находится еще на этапе изготовления прототипов, они не прошли все испытания, поясняет "Дифенс ньюс". По свидетельству Максуэлл, дата поставки ВСУ будет обозначена после согласования всех деталей контракта.

США уже поставляют Киеву барражирующие боеприпасы Switchblade 300 и намерены позднее в августе начать передавать дроны-камикадзе Phoenix Ghost.

Ранее глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.