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Техкульт

Уникальная бронированная субмарина Kronos способна плавать под водой со скоростью 50 км/ч

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Субмарина Kronos

Основанная выходцами из Украины Highland Systems (Великобритания, ОАЭ) позиционирует себя, как «компания, занимающаяся исследованиями, разработками и управлением проектами, и специализирующаяся на разработке и внедрении новейших технологий». Среди ее недавних разработок бронетехника, морской тримаран и заслуживающая особого внимания необычная дизель-электрическая подводная лодка Kronos.

Первое, что бросается в глаза — внешнее сходство Kronos с морским скатом. По замыслу создателей, со временем ею смогут воспользоваться коммерческие структуры, ВМС и службы спасения.

Субмарина Kronos

Субмарина Kronos

Размеры субмарины (ширина, длина, высота) 7,4 х 9 х 2 м. Она рассчитана на перевозку до 3 т полезного груза в надводном положении. Вместе с ним ее масса составляет 10 тонн. На борту Kronos может разместиться 11 человек. При работе от дизельной установки рабочий ресурс составляет 36 часов. Максимальная надводная скорость — 80, и под водой 50 км/ч. Аккумулятор полностью заряжается за полтора часа. При работе от электродвигателя максимальная скорость в надводном положении 30 км/ч.

Субмарина Kronos

Рабочая и максимальная глубина погружения 100 и 250 метров. Мощность электродвигателя — 1200 л. с. Время работы в гибридном режиме, от генератора и от батареи составляют соответственно 54, 18 и 36 часов. Субмарина оснащена адаптивным освещением, автоматизированной системой жизнеобеспечения и системой кондиционирования. При транспортировке крылья аппарата складываются.

Субмарина Kronos

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Оригинал публикации
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Страны
Великобритания
ОАЭ
Украина
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