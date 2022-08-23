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ТАСС

ЕС обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат, но не на территории Украины

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: РИА "Новости"

Вопрос о создании миссии будет обсуждаться на неформальном заседании министров обороны стран Евросоюза 29 августа

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Евросоюз обсуждает вопрос создания миссии для подготовки украинских солдат, но не на территории Украины, а в одной из соседних стран. Об этом сообщил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Испании.

"Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта. Это не маленькая война", - сказал он. Трансляция его выступления велась на сайте Еврокомиссии.

Отвечая на вопрос журналистов о том, где будет развернута миссия, Боррель сказал: "Это будет не на Украине, а в соседней стране. Мы не собираемся делать это на территории Украины".

Как ожидается, вопрос о создании миссии будет обсуждаться на неформальном заседании министров обороны стран Евросоюза, которое пройдет в Праге 29 августа.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева. 

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