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Польша приобрела для Украины новую партию из пяти тысяч терминалов спутниковой связи Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 22 августа. Украина при поддержке польского правительства получила новую партию из 5 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась компанией SpaceX в феврале 2018 года.

"При поддержке польского правительства – это 100% их помощь – мы получили новую партию Starlink. Пять тысяч для нужд нашей страны. То есть уже около 20 тысяч Starlink будут в Украине с получением этой партии", – приводит слова М.Федорова издание УНН.

По его словам, вся критически важная инфраструктура получит новую партию Starlink для того, чтобы быть на связи, несмотря на перебои с электроснабжением и интернетом.

Ранее глава украинской государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь заявил, что Украина уже имеет единое роуминговое пространство с Европой, а также обеспечена резервным каналом связи от Starlink (компания зарегистрирована как оператор предоставления услуг) на льготных условиях.

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Страны
Польша
Украина
Компании
SpaceX
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