Американская система дистанционной сервисной поддержки поставленного Украине вооружения

Американский журнал "Popular Mechanics" опубликовал небезынтересный материал Kyle Mizokami "U.S. Troops Can’t Help Ukrainians Fix Their Weapons in Person. So, They Video Chat Instead" ("Войска США не могут помогать ремонтировать оружие украинцам лично. Вместо этого они общаются в видеочате") о внедренной американской армией системе дистанционной сервисной поддержки поставленного Украине американского вооружения.

Американские военнослужащие осуществляют обслуживание 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777А2 на полигоне Графенвёр в Германии, 11.04.2018 (с) Gertrud Zach / армия США

Украинское вооружение в виде гаубиц, ракетных систем и другого оружия американского производства работают бесперебойно. Частично благодаря помощи солдат армии США. Но вот подвох: военнослужащие США не находятся на Украине, где их присутствие могло бы привести к серьезной эскалации. Вместо этого они находятся за сотни миль, на территории НАТО. Украинские и американские военные сотрудничают, чтобы поддерживать переданное оружие в рабочем состоянии с помощью дистанционного обслуживания.

Соединенные Штаты направили Украине военную помощь на миллиарды долларов, в том числе 126 буксируемых гаубиц M777, 16 ракетных комплексов M142 HIMARS, противокорабельные ракеты Harpoon, противотанковые ракеты Javelin, барражирующие боеприпасы Switchblade 300 и 600, и так прочее. Это оружие сыграло важную роль в остановке русского вторжения, и в настоящее время оно используется в крупном контрнаступлении к западу [так в тексте] от Харькова.

Оружие американского и натовского производства зачастую принципиально отличается от украинского оружия, многое из которого изначально создавалось для Советского Союза. Оружие из поставок включает в себя технологии, с которыми ранее не были знакомы украинские войска - от снарядов с GPS-наведением до передовых двигательных установок. И хотя Соединенные Штаты смогли поставлять оружие, они не разрешили (по крайней мере, публично) американским военным сопровождать их в Украину в целях обучения. Это вызвало опасения, что на Украине оборудование может обслуживаться неэффективно, а такие системы, как гаубицы, могут преждевременно выйти из строя.

Согласно аналитическому порталу DefenseOne, основной причиной не направлять американские войска на Украину стало то, что обе страны могут использовать дистанционное обслуживание. Американские специалисты по обслуживанию оружия в Польше и украинские специалисты по обслуживанию на Украине создали 16 чатов для решения технических вопросов и вопросов обслуживания - по одному на каждую пожертвованную американскую систему вооружения. Стороны также используют видеоконференцсвязь. Украинцы подключаются через терминалы Starlink от SpaceX и при необходимости могут обмениваться видеоклипами. Две армии используют украинских переводчиков для преодоления языкового барьера.

Впервые армия США объявила об этой системе помощи еще в июле, идентифицировав подразделение, действующее с американской стороны, как "Ячейка дистанционного обслуживания и распределения на Украине" 405-й полевой бригады обеспечения, расположенной в Ясенке в Польше. С американской стороны система связана с несколькими армейскими командованиями по всему миру, привлекая специалистов по ракетам, танкам, средствам связи, авиации, и подразделения тылового обеспечения, которые организуют партии запасных частей для отправки на Украину.

Для Пентагона образовалась уникальная возможность внедрить эту систему. Вооруженные силы США обладают планетарной досягаемостью, подразделения часто дислоцируются за тысячи миль от своих родных фортов и баз. Если развернутая система, такая как танк или РЛС, выходит из строя в полевых условиях, самый знающий человек, способный ее починить, может находиться на другом континенте. Дистанционное обслуживание позволяет войскам выполнять запросы на обслуживание по всему миру.

Американская помощь в виде оружия и экспертизы помогла Украине сдержать натиск России и начать контрнаступление. Дистанционное обслуживание позволяет американским солдатам делиться своим опытом с украинцами, не находясь на месте фактически. Никто не знает, чем в конечном итоге закончится война, но если Украина победит, то частично это произойдет благодаря чатам и видеозвонкам, которые в эту новую эпоху войны становятся такими же важными, как топливо и боеприпасы