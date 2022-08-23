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Интерфакс-АВН

Патрушев назвал провокацией США и их союзников возобновление учений на Корейском полуострове

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Н.Патрушев
Н.Патрушев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев раскритиковал политику США в отношении КНДР, прогнозирует дальнейшее ухудшение обстановки в регионе.

"Другим примером провокационной тактики США и их союзников стало возобновление крупномасштабных военных учений на Корейском полуострове", - заявил Патрушев на консультациях высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, санкции и силовое давление на КНДР лишь спровоцировали отказ Пхеньяна от взятых им в 2018 году обязательств по прекращению испытаний межконтинентальных баллистических ракет и ядерных взрывных устройств.

"В случае нового испытания атомного оружия северокорейцами Вашингтон готовится развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, что приведет к дальнейшей деградации обстановки в регионе", - сказал Патрушев.

Он отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе идет последовательная милитаризация, наращивание военного присутствия США, НАТО и Японии в региональных акваториях, включая Южно-Китайское море.

"Американцы продолжают нагнетать напряженность, накачивать регион оружием и контингентами, устраивать провокации", - заявил секретарь СБ РФ.

Он считает, что особую опасность для стратегической стабильности представляет размещение в регионе американских систем противоракетной обороны (ПРО), так как "под этим якобы оборонительным вооружением американцы маскируют размещение в регионе наступательного потенциала".

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Патрушев Николай
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Военные учения
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