В России показали летающую «Лису» с гранатами

Компания «Промкомпозит» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» показала беспилотный летательный аппарат «Лиса», способный наносить удар гранатами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя компании-разработчика, такие беспилотники уже используются в спецоперации России на Украине. «Да. Пять штук отправили недавно», — сказал собеседник.

Радиус действия беспилотника с полетной массой восемь килограммов составляет четыре километра. На высоте одного километра аппарат способен перемещаться со скоростью до 60 километров в час. Беспилотник может переносить до восьми гранат. «Хорошую оптику ставим, есть визуальный канал с зумом, есть тепловизор», — уточнил собеседник.

Ранее в ходе «Армии-2022» холдинг «Вертолеты России» представил многофункциональный беспилотный вертолет с повышенной грузоподъемностью БАС-750.

На том же мероприятии Ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») показал концепт беспилотника «Фотон-601», предназначенного для корректировки работы артиллерии.