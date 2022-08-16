В России представили концепт беспилотника «Фотон-601»

В России представили концепт нового беспилотника для корректировки артиллерии. Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») представил разработку на форуме «Армия-2022», сообщает ТАСС.

Беспилотник самолетного типа «Фотон-601» разработали совместно с Самарским университетом. Дрон сможет ориентироваться на местности при помощи технического зрения, что позволит беспилотнику работать независимо от навигационных систем.

Аппарат сможет выполнять разведывательные задачи, наводить и корректировать артиллерийские и авиационные удары, а также подтверждать поражение цели.

Взлетная масса аппарата составляет 58 килограммов. Дрон с топливным баком, который вмещает 12 литров топлива, сможет пробыть в воздухе до 24 часов и развивать скорость до 150 километров в час. Дальность полета «Фотон-601» составит 1000 километров.

Ранее российская компания ZALA AERO продемонстрировала новый беспилотный комплекс ZALA 421-24. Беспилотник отличается малой акустической и визуальной заметностью. Дрон прошел испытания.