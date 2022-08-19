Рособоронэкспорт и банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве в ходе форума "Армия-2022"

ЦАМТО, 18 августа. В рамках форума "Армия-2022" Рособоронэкспорт (входит в Госкорпорацию Ростех) 18 августа подписал соглашение о сотрудничестве с Банком ВТБ.

Соглашение предусматривает установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между российским спецэкспортером и банком в финансовой и инвестиционной областях.

"Рособоронэкспорт и Банк ВТБ связывает многолетнее тесное сотрудничество. После начала санкционного давления на нашу страну ВТБ оставался и продолжает оставаться надежным финансовым партнером компании, профессионализм и компетенции которого в сфере обеспечения расчетов не подвергаются сомнению, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – На форуме "Армия-2022" мы с ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируем на взаимовыгодных условиях продолжать партнерство".

Сегодня Рособоронэкспорт ведет масштабную и слаженную работу по адаптации системы военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами к новым условиям.

"Нам вместе крайне важно выстроить новые производственные, логистические и торговые цепочки, одновременно адаптируя инструментарий и возможности в изменившихся условиях деятельности с целью минимизации негативного эффекта попыток недружественных стран реализовать "технологическую" блокаду России", – добавил Александр Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".