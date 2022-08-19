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В России начали производство новых самоходок «Флокс» и «Магнолия»

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Самоходка «Флокс» сделана по не очень типичной для отечественной школы колесной схеме
Самоходка «Флокс» сделана по не очень типичной для отечественной школы колесной схеме.
Источник изображения: Министерство обороны России

Первые серийные машины могут появиться уже в этом году.

На форуме «Армия-2022», который проходит в Подмосковье 15-21 августа, «Уралвагонзавод» не только представил обновленные макеты самоходных артиллерийских орудий «Магнолия», «Флокс» и «Дрок», но и заявил о старте серийного производства двух первых систем. Возможно, решение об их запуске в серию до какой-то степени спровоцировано опытом боевых действий на Украине, показавшем востребованность высокомобильных систем, причем в калибрах даже меньше 152/155 миллиметров.

Стодвадцатимиллиметровая самоходка «Флокс» разработки АО «ЦНИИ «Буревестник» базируется на трехосном грузовике «Урал-4320». Орудие ведет стрельбу как артиллерийскими минами калибра 120 миллиметров (их запасы в России весьма велики), так и снарядами с нарезами. Мины в полете не вращаются и стабилизируются за счет хвостового оперения, а снаряды вращаются, отчего стабилизируются вращением и могут иметь кучность чуть выше. Стоит отметить, что в 120-миллиметровом калибре у российской армии есть и управляемые боеприпасы.

«Магнолия» задумана для работы в Арктике. Опыт Второй мировой показал, что в тундровых условиях Заполярья (а равно и в болотистой местности) обычная бронетехника часто недостаточно подвижна

Источник изображения: Министерство обороны России

Орудие делает восемь-десять выстрелов в минуту, перезарядкой занимается автомат, имеющий 28 боеприпасов в готовой укладке. Еще 52 снаряда — возимый запас, из которого можно вручную пополнять укладку в промежутках между стрельбами. Оно способно вести огонь по очень крутой траектории (до 80 градусов), за счет чего можно использовать его даже в плотной застройке (для стрельбы «через здание»). Для самообороны у 20-тонной машины есть тяжелый пулемет и легкое бронирование.

«Магнолия», разработанная тем же ЦНИИ, сильно отличается по шасси: это двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-30МП «Витязь». Он может стрелять сходными 120-миллиметровыми боеприпасами на дальность до десяти километров и с артиллерийской точки зрения очень похож на «Флокс». Однако шасси с малой удельной нагрузкой позволяет ему двигаться по болотам и тундрам — эта самоходка пригодна для арктических условий.

На форуме также показали 82-миллиметровый самоходный миномет «Дрок», созданный на базе машины «Тайфун-ВДВ», но о его серийном производстве ничего не говорится. Масса «Дрока» — 16 тонн, что сравнимо с «Флоксом». Однако у него вдвое меньше боекомплект, а масса мины не сильно выше трех килограммов — против полутора десятков килограммов у 120-миллиметровых систем.

«Дрок» в теории разрабатывали для ВДВ

Источник изображения: Министерство обороны России

Все три системы созданы для усиления артиллерии батальонного звена. Как показали боевые действия на Украине, чем ближе артиллерия к батальонному звену, тем быстрее получается ее задействовать по целям непосредственно на поле боя. Однако собственных тяжелых артсистем батальоны российской армии в норме не имеют. На этом фоне оснащение их новыми самоходками с мощными боеприпасами (включая управляемые), да еще способными быстро поменять позицию сразу после выполнения ими огневого налета, было бы весьма востребованным.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Тайфун-ВДВ
Урал-4320
Компании
Буревестник
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