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ТАСС

В России началось серийное производство новейших орудий "Флокс" и "Магнолия"

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120-миллиметровый самоходный миномет "Флокс"
120-миллиметровый самоходный миномет "Флокс".
Источник изображения: © Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"

Его представят в конце 2022 - начале 2023 года

КУБИНКА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") начал серийное производство новейшего самоходного миномета "Флокс" и самоходного артиллерийского орудия (САО) "Магнолия". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна в преддверии форума "Армия-2022".

"Серийное производство самоходных артиллерийских орудий "Флокс" и "Магнолия" начато, новые образцы будут представлены в конце нынешнего года - начале следующего", - рассказали в УВЗ.

Новейшее 120-миллиметровое орудие "Флокс" смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля "Урал-4320" с колесной формулой 6х6. Орудие разработано в рамках ОКР "Набросок". Главная особенность нового САО заключается в том, что оно является комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Орудие может стрелять как гаубица и миномет, а также применяться при стрельбе прямой наводкой.

САО "Магнолия" на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ создана в ЦНИИ "Буревестник" в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок". Помимо этого орудия, в семейство входят 82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок" и 120-миллиметровая САО на автомобильном шасси "Флокс".

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России. 

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Страны
Россия
Продукция
ДТ-30
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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