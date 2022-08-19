МАК "Вымпел" допустил наличие к 2032 году на околоземной орбите до 70 тыс. спутников

Гендиректор корпорации Сергей Боев отметил, что такое количество функционирующих спутников будет сопровождаться обилием космического мусора, что значительно усложнит ситуацию

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Около 70 тыс. космических аппаратов может находиться на околоземной орбите к 2032 году. Об этом в рамках форума "Армия-2022" рассказал ТАСС главный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении, генеральный директор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"Увеличивается плотность заселения космическими объектами, что создает существенную угрозу столкновений. Сейчас и США, и страны Евросоюза, и Китай, и Индия заявляют о создании своих мегагруппировок из сотен и даже тысяч аппаратов. По нашим прогнозам, в течение 10 лет группировка спутников на низкой околоземной орбите может возрасти до 70 тысяч работающих космических аппаратов", - сказал он.

Боев отметил, что такое количество функционирующих спутников будет сопровождаться обилием космического мусора, что значительно усложнит ситуацию.

"Все это необходимо контролировать. Нужно совершенствовать возможности отечественной системы контроля космического пространства, увеличивать отечественную космическую группировку, создавать малоразмерные космические аппараты и космические средства контроля, нужна возможность обмена информацией с другими системами", - сказал гендиректор МАК "Вымпел".

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.