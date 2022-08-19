Войти
Lenta.ru

Спускавшийся в Марианскую впадину российский «Витязь» дооснастят

655
0
+2
Автономный необитаемый подводный аппарат для сверхглубоководных погружений "Витязь-Д"
Автономный необитаемый подводный аппарат для сверхглубоководных погружений "Витязь-Д".
Источник изображения: АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"

Спускавшийся в Марианскую впадину российский автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Витязь-Д» дооснастят. Об этом ТАСС на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев.

Менеджер напомнил о проектах «Ураган» и «Витязь-Д», реализуемых ОСК совместно с Фондом перспективных исследований (ОСК).

«Первый, говоря в общем, это морская мобильная роботехническая система, и выполненная нами работа высоко оценена заказчиком. Второй — глубоководный роботизированный комплекс, который будет дооснащаться новым исследовательским оборудованием», — сказал руководитель.

8 мая 2020 года в 22:34 по московскому времени «Витязь-Д» совершил погружение на дно Марианской впадины, достигнув глубины 10 028 метров. Под водой аппарат находился более трех часов.

В декабре 2019 года президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивков отметил, что подобные батискафы необходимы, в частности, для определения расчетной дальности обнаружения гидроакустических станций надводных кораблей и подводных лодок, а также скрытого обнаружения и изучения расположенных на дне объектов военного назначения с целью их уничтожения при необходимости.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОСК
ФПИ
Проекты
2020-й год
РТК
Похожие новости
10.09.2021
«Цефалоподы» и «Суррогаты» подводной войны
11.06.2020
"Потребность в подводной робототехнике растет". Какие морские беспилотники создаются в РФ
11.06.2020
Работы ЦКБ МТ "Рубин" в области необитаемых подводных аппаратов
12.05.2020
ЦКБ МТ «Рубин» о подводном аппарате «Витязь–Д»
16.12.2019
Россия и Япония разработают лунного робота
02.09.2014
Рывок в шестой уклад
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 20:17
  • 30444
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.08 19:43
  • 2
Раскрыты объемы производства российских ракет «Оникс»
  • 19.08 17:08
  • 2
Контракты на форуме «Армия-2022»
  • 19.08 16:45
  • 3
В России возобновят работы над роботом-снайпером
  • 19.08 15:40
  • 1
"Не получилось у могучего Советского Союза, получится у России"
  • 19.08 15:00
  • 1
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 19.08 14:50
  • 11
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 19.08 14:40
  • 0
Дуда готов поступиться исторической памятью ради оккупации западных земель Украины
  • 19.08 12:17
  • 0
Алексей Бутримов: «Ниша газовых грилей свободна, и ее можно занять»
  • 19.08 11:16
  • 1
Космонавты экипажа МКС-67 первыми отработают управление роботом после полета
  • 19.08 11:08
  • 3
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
  • 19.08 09:28
  • 0
Эксперт Бутримов: перестановка запчастей – временное решение для авиации
  • 19.08 07:13
  • 22
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 19.08 05:29
  • 3
«Наша стратегия - уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
  • 19.08 00:11
  • 3
Медведев высоко оценил обороноспособность РФ после осмотра военной техники в "Патриоте"