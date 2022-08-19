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Газета.ru

"Думал, что стрелять по станции не будут". Сотрудник ЗАЭС признался в наводке ударов ВСУ

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Вид на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС)
Вид на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Энергодаре двоих сотрудников ЗАЭС задержали по подозрению в наводке артиллерии ВСУ

Информация о дислокации и передислокации ВС России, о российской технике, о расположении объектов на Запорожской АЭС - такие сведения передавали сотрудники Запорожской АЭС Службе безопасности Украины. Росгвардейцы задержали двух информаторов, один из которых сознался, что передавал данные, часть из которых основывалась на слухах.

Росгвардия задержала в Энергодаре двух сотрудников Запорожской АЭС, которые предоставляли данные для корректировки ударов артиллерии ВСУ. Об этом говорится в сюжете ТВ "Центр Крым", запись которого опубликовало в своем Telegram-канале ГУ МВД по Запорожской области. Наводчикам грозит от 10 лет до пожизненного срока лишения свободы.

Одним из злоумышленников оказался 29-летний Олег Морочковский, охранник атомной станции. У него, по данным телеканала, правоохранители при обыске нашли "блокнот с данными о постах охраны АЭС, зарисовками российской бронемашины", а также подробный макет ЗАЭС.

По словам Морочковского, в марте этого года ему позвонил товарищ, с которым он давно общался.

"Попросил меня помочь по поводу данных дислокаций, передислокаций военных. Я согласился", - сказал задержанный.

Он признался, что "передавал данные по месту дислокации на территории станции". Мужчина во время работы видел первый реакторный блок, а также учебно-тренировочный центр, "рядом с которым украинские снаряды перебили линии электропередачи", говорится в сюжете.

Морочковский заявил, что деньги за свои услуги не брал, успел передать около 10 целей. Одной из них стала база "Уют", на которой, по его словам, не было военных. При этом во время удара он сам был на базе: "Я там был на посту, в командировке. Где-то часа в три, начало четвертого туда был прилет мины или ракеты, не могу знать, потому что был взрыв, меня стеклом посекло - и все".

Другой наводчик - Алексей Данилов - работал на ЗАЭС 15 лет инженером. Сотрудничество с ВСУ начал тогда же - в марте.

"Первая информация - это было расположение российских войск в гостинице, но это по слухам. То есть я лично не видел, просто где-то на улице люди разговаривали, что там живут войска. Я и скинул", - рассказал он в сюжете ТВЦ.

При этом на вопрос о том, думал ли он о пострадавших и жертвах, задержанный ответил отрицательно.

По словам Данилова, политикой он не интересовался и русским себя не считал. Данные передавал незнакомцу в мессенджерах, из-за чего вся система безопасности атомной электростанции оказалась под угрозой удара.

"Машина радиоэлектронной борьбы, которая в определенном месте стояла - вот это я и скинул, геолокацию. Я думал, что никто не будет стрелять по атомной станции", - добавил он.

Отмечается, что Морочковскому и Данилову предъявят обвинения в акте международного терроризма, за что им грозит минимум 10 лет лишения свободы.

В последнее время ВСУ регулярно наносят удары по Запорожской АЭС. 17 августа ВСУ дважды за сутки нанесли массированные удары по Энергодару, сообщили власти региона.

Во время первого удара было зафиксировано "не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС". Тогда попаданий по станции не было. О последствиях еще одной атаки пока не сообщается.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по этому вопросу рассказал о недавних обстрелах ВСУ.

5 августа были повреждены значимые для электро- и газоснабжения ЗАЭС объекты. В частности, загорелся водород на распределительном узле и вышла из строя высоковольтная линия электропередач. По его словам, обстрел произошел во время пересменки персонала.

На следующий день после этого, заявил Небензя, "ВСУ ударили по ЗАЭС с применением кассетных снарядов": осколки попали в пост автоматизированного контроля радиационной обстановки, одного из сотрудников станции ранило.

7 августа ВСУ еще раз обстреляли Запорожскую АЭС. На этот раз отключились линии электропередач, мощность энергоблоков пришлось снизить.

Небензя предупредил, что атаки Киева могут привести "к ядерной катастрофе, сопоставимой по масштабам с Чернобыльской", так как ЗАЭС - это крупнейшая атомная электростанция в Европе.


Ангелина Мильченко

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