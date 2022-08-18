Гендиректор "Ак Барс" Ренат Мистахов: корабли проекта 22160 вооружат ракетами "Клаб" и "Ресурс"

ЦАМТО, 17 августа. Серия патрульных кораблей проекта 22160 будет продолжена, промышленность предлагает вооружить их новыми ракетными комплексами "Клаб" и "Ресурс".

Об этом агентству "РИА Новости" заявил генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" (производитель кораблей) Ренат Мистахов.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что корабли проекта 22160 больше строиться не будут.

"На корабле можно установить на борту и ракеты "Клаб", и зенитный комплекс "Ресурс". Поэтому мы видим продолжение этого проекта именно в том, что на него будут устанавливаться эти ракетные комплексы", – сказал "РИА Новости" Р.Мистахов.

По его словам, прорабатывается именно такая последующая серия кораблей, "потому что очень хорошая платформа, очень хорошая мореходность, хорошая осадка, дальность, хорошая крейсерская скорость в 26 узлов, экономический ход 12 узлов".

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Корабли оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

В конце июля в состав Черноморского флота вошел новый патрульный корабль "Сергей Котов".