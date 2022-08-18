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В России начали испытания модернизированного пожарного вертолета

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КА-32А11М
КА-32А11М.
Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» начал сертификационные испытания модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М, которые планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации, передает ТАСС.

«Ка-32А11М — первый в мире вертолет, который можно использовать для тушения пожаров в зимних условиях. Специалисты "Ростеха" разработали уникальную функцию электрического подогрева для устройств забора и слива воды, водяной пушки и других систем пожаротушения, которые способны работать при температурах до минус 20 градусов по Цельсию. Другие технические решения и новинки, примененные в "стеклянной кабине" вертолета Ка-32А11М, значительно облегчат работу пилотов с дополнительным навигационным, оптико-электронным и поисковым оборудованием, которое может быть установлено на вертолете», — приводит пресс-служба слова индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова.

Модернизированный пожарный вертолет представили на статической площадке Международного военно-технического форума «Армия-2022».

Ка-32А11М получил систему пожаротушения СП-32, которую разработали специалисты Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» совместно с Кумертауским авиационным производственным предприятием. Система получила четыре отсека, которые вмещают четыре тонны воды и до 400 литров пеноагента. Бак автоматически наполняется за 60 секунд. СП-32 оснастили запатентованной системой створок с цифровым управлением, которая позволяет регулировать углы их открытия, а также открывать отсеки попарно или поочередно.

Также модернизированный вертолет способен проводить высокоточные строительно-монтажные работы, выполнять поисково-спасательные и санитарно-эвакуационные задачи, перевозить грузы. В госкорпорации отметили, что после сертификации вертолет станет доступен для российских и иностранных заказчиков.

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью, которая получит вертолеты Ка-32А11М, Ми-26Т и самолеты Бе-200ЧС.

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Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Ка-32
Ми-26
Ми-26Т
Компании
Вертолеты России
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Сердюков Анатолий
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