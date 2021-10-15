В России появится пожарная спецэскадрилья

Президент Владимир Путин поручил создать в России специальную пожарную эскадрилью, которая будет состоять из 22 самолетов и вертолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в профильных ведомствах.

«Согласно поручению главы государства, совместно с госкорпорацией "Ростех" будет создана летная эскадрилья для пожаротушения в составе десяти самолетов Бе-200ЧС, десяти вертолетов Ка-32А11М и двух вертолетов Ми-26Т», — заявил один из источников.

Другой информатор сообщил, что пожарная спецэскадрилья появится в России за счет средств Фонда национального благосостояния. При этом финансировать ее текущее содержание станет осуществлять госкорпорация «Ростех». В компании подтвердили, что «действительно, такое поручение есть».

В «Ростехе» рассказали, что основу группировки составят Ка-32А11М, новейшая модификация вертолета — с двигателем повышенной мощности, «стеклянной кабиной» и модернизированной системой пожаротушения. Также будут использовать самолет Бе-200, который не имеет аналогов.

«Эти машины очень востребованы при тушении лесных пожаров», — подчеркнули в госкорпорации. В компании добавили, что опыт борьбы с природными и техногенными пожарами свидетельствует об увеличении группировки специальных воздушных средств.

Ранее России предрекли ежегодные опустошающие пожары из-за изменения климата. При этом реальный ущерб от бедствий как для экономики, так и для экосистемы только предстоит оценить.

Марина Совина