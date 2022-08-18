Рецензия газеты «Красная Звезда» на книгу Центра АСТ «Чужие войны: новая парадигма»

Газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная Звезда" под заголовком "Новая парадигма войны" опубликовала рецензию Бориса Воронина на изданную Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) книгу "Чужие войны: новая парадигма".

В современных условиях наиболее точный способ оценки эффективности современных образцов вооружения и боевой техники - это их применение в боевых условиях. Вместе с тем при изобилии вооружённых конфликтов, имевших место в мире, и несмотря на достаточно масштабное применение авиации (Афганистан и Ирак), первые два десятилетия нашего XXI века были небогаты на поучительные примеры действий боевой авиации и средств ПВО с обеих сторон, а открытая информация на эту тему скудна.

Вот почему внимание экспертного сообщества привлекло сообщение о выходе книги Центра анализа стратегий и технологий "Чужие войны: новая парадигма" с предисловием генерала армии Юрия Балуевского, начальника Генерального штаба Вооружённых Сил - первого заместителя министра обороны РФ в 2004-2008 годы, и под редакцией Михаила Барабанова.

Это издание, спонсором которого выступило АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", представляет собой сборник статей с описанием военно-воздушных аспектов ряда последних локальных вооружённых конфликтов и противоборства средств ПВО и новых средств воздушного нападения, в первую очередь стремительно совершенствующихся БпЛА и ракетного оружия. В издание включены материалы о боевом применении авиации, средств воздушного нападения и средств ПВО в ходе гражданских войн в Йемене, Ливии и Сирии, столкновений между Индией и Пакистаном в 2019 году, карабахского конфликта в сентябре - ноябре 2020 года, а также о действиях системы ПРО Израиля.

Ценность нового издания прежде всего в том, что его авторам удалось выявить ряд новых тенденций развития военно-воздушного потенциала, ведущих к изменению форм и способов противоборства средств ПВО и средств воздушного нападения. Отмечается стремительное развитие новых средств воздушного нападения, включая продолжающееся распространение высокоточного оружия, массовое применение БпЛА.

Указывается также на развитие средств противоракетной обороны и возложение на средства ПВО/ПРО задачи борьбы как с оперативно-тактическими баллистическими ракетами, так и с ракетно-артиллерийскими боеприпасами. В связи с этим обращает на себя внимание небезуспешная попытка Израиля создать комплексную систему ПРО, способную защищать территорию страны от ударов реактивных систем залпового огня.

Кроме того, наблюдается стремительный прогресс в области разведки и целеуказания, связанный как с быстрым развитием и применением беспилотных и космических средств, так и с дальнейшим внедрением в военное дело цифровых информационных и сетевых технологий. Военное дело оказалось на пороге "взрывного" расширения разведывательных возможностей. Оно уже вплотную подошло к возможности получать непрерывную информационную картину поля боя на тактическом уровне в реальном масштабе времени с соответствующими возможностями по управлению силами и средствами и по выдаче почти мгновенного целеуказания.

Революционизирующим аспектом современных вооружённых конфликтов стало быстрое развитие и применение беспилотных летательных аппаратов.

Всё это, как отметил в своём предисловии генерал армии Ю. Балуевский, создаёт серьёзные вызовы для развития и применения как средств ПВО, так и пилотируемой авиации и накладывает всё более значимый отпечаток на весь ход боевых действий, в том числе на земле.

Так, налицо быстрое увеличение распространяемости и масштабов применения высокоточного оружия, развитие его возможностей по наведению (в первую очередь внедрение автономного наведения) и дальности действия. Сегодня высокоточное авиационное вооружение массово применяется практически всеми значимыми государствами. Все взаимные удары Индии и Пакистана в ходе инцидентов 2019 года были осуществлены управляемыми бомбами, высокоточное оружие массово применяется и авиацией аравийской коалиции в Йемене. Продолжающееся развитие и удешевление микроэлектронной базы ведёт к значительному упрощению и удешевлению стоимости высокоточных боеприпасов. Управляемый боеприпас становится основным оружием авиации.

Новым стимулом для распространения высокоточного оружия стало широкое применение БпЛА, использующих относительно недорогие малогабаритные управляемые средства поражения.

В новой книге Центра АСТ обращается внимание на то, что весьма значимой тенденцией является наращивание дальности действия высокоточных боеприпасов. Загоризонтное высокоточное огневое поражение становится главным фактором, меняющим сущность войны. Резкий скачок в возможностях и эффективности разведки и целеуказания, обеспечиваемый развитием беспилотной техники, позволяет результативно разрешить давний вопрос с обнаружением целей, их распознаванием и целеуказанием. Становится реальным не только высокоточное поражение целей на линии фронта из своей тактической или оперативной глубины, но и решение таких задач, как уничтожение вражеской артиллерии и ракетных систем на их удалённых позициях и некогда столь популярная у американцев "борьба со вторыми эшелонами", то есть поражение войск противника в оперативной глубине. При этом не обязательно, чтобы дальнобойные высокоточные средства поражения (ракеты или барражирующие боеприпасы) находились на авиационном носителе, они могут массово размещаться и на более дешёвых наземных носителях.

В сборнике статей к загоризонтным средствам поражения отнесён целый ряд систем различного класса с наземным стартом. Это барражирующие беспилотные боеприпасы от малогабаритных типа Switcblade 300 до тяжёлых дальнобойных вроде израильских Harop, представляющих собой своего рода дешёвые крылатые ракеты. Это и малогабаритные тактические ракеты, являющиеся эволюцией ПТУР и достигающие дальности несколько десятков километров. Среди них - широко распространённые израильские ракетные комплексы Spike-NLOS; оперативно переделанные под наземное применение ракеты Brimstone; активно развивающиеся ракетные комплексы с наведением по оптико-волоконному кабелю (сербский ALAS, китайский HJ-10, японский тип 96 и т.д.).

Кроме того, это и управляемые (корректируемые) снаряды полевой артиллерии, в первую очередь с автономной инерциально-спутниковой системой наведения, всё более увеличивающие дальность своего применения; управляемые (корректируемые) ракеты для применения из реактивных систем залпового огня, наиболее типовым образцом которых сейчас являются ракеты GMLRS.

Революционизирующим аспектом современных вооружённых конфликтов стало быстрое развитие и применение беспилотных летательных аппаратов. Материалы нового сборника Центра АСТ позволяют наглядно продемонстрировать начавшееся и продолжающееся стремительное внедрение этого класса техники буквально за последние несколько лет.

Одним из важных аспектов распространения беспилотных средств, продемонстрированным в ходе недавних конфликтов, стал совершённый с их помощью прорыв в сфере разведки и целеуказания, в первую очередь на тактическом уровне. Возможность длительного нахождения БпЛА в качестве разведывательного средства над полем боя резка изменила всю картину ведения боевых действий, позволяя организовать управление боевыми действиями, целеуказание и нанесение огневого поражения противнику практически в реальном масштабе времени, в том числе и централизованно.

Простые коммерческие квадрокоптеры произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для неё проблему разведки и корректировки огня. Это, как считает генерал армии Ю. Балуевский, способствовало возвращению - скорее всего, всё же временному - традиционной артиллерии на пьедестал бога войны в значении, сопоставимом с её значением в годы Первой мировой войны.

Значительный интерес представляет материал о действиях основанной на комплексе "Железный купол" системы обороны Израиля против ракетных обстрелов со стороны группировок радикальных исламистов. По израильским данным, доказанная вероятность перехвата типовых целей (реактивных снарядов РСЗО) этим комплексом составляет 90 процентов. Вместе с тем в сборнике указаны и факторы, благоприятствовавшие до сих пор применению израильской системы ПВО/ПРО. Это, в первую очередь, общий невысокий технический уровень противников Израиля, делающих ставку на массовое применение неуправляемых снарядов, летящих по самой простой баллистической траектории.

Немаловажным является и то, что противостоящие Израилю группировки имеют ограниченные экономические возможности, иначе "Железный купол" быстро столкнулся бы с проблемой пополнения противоракетных боекомплектов. И она может знать о себе уже в ближайшем будущем. Ведь, как сообщается в сборнике, накопленный запас ракет у группировок ХАМАС и "Хезболла" уже сейчас достигает 130 тысяч, и очевидно, что в случае его массированного применения перехватить такое количество ракет и реактивных снарядов развёрнутым батареям "Железного купола" не удастся. Таким образом, проблема перехвата большого количества артиллерийских ракет и снарядов на сегодняшний день остаётся нерешаемой даже для самых передовых ракетных комплексов по техническим и экономическим причинам.

В целом знакомство с новой книгой позволяет утверждать, что этот сборник статей является очередной высокопрофессионально выполненной и своевременной работой Центра АСТ, что особенно актуально в свете нынешних военно-политических событий, обуславливающих необходимость внимательного и оперативного анализа современных тенденций развития военного дела.