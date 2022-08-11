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Вышла книга ЦАСТ «Чужие войны: новая парадигма»

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Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) сообщает о выходе книги "Чужие войны: новая парадигма" под редакцией Михаила Барабанова. Автор предисловаия - начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации (2004-2008), генерал армии Юрий Балуевский. Спонсор издания - АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей".

Издание представляет собой сборник статей с описанием военно-воздушных аспектов ряда последних локальных вооруженных конфликтов и противоборства в них средств ПВО с новыми средствами воздушного нападения, в первую очередь со стремительно совершенствующимися беспилотными летательными аппаратами и ракетным оружием.

В издание включены материалы о боевом применении авиации, средств воздушного нападения и средств ПВО в ходе гражданских войн в Йемене, Ливии и Сирии, столкновений между Индией и Пакистаном в 2019 г., Второй карабахской войны осени 2020 г., а также о действиях системы противоракетной обороны Израиля.

Сборник будет полезен представителям оборонной промышленности и сотрудникам органов государственного и военного управления - министерств обороны, иностранных дел, а также других силовых ведомств и структур. Работа также представляет значительный интерес для военных экспертов, политологов, журналистов и всех тех, кто профессионально занимается проблемами национальной и военной безопасности, для слушателей и курсантов высших военных учебных заведений, студентов и аспирантов институтов и университетов.

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Страны
Израиль
Индия
Йемен
Ливия
Пакистан
Россия
Сирия
Компании
Алмаз-Антей
Персоны
Балуевский Юрий
Проекты
2020-й год
Военные учения
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