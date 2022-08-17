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Замминистра обороны Алексей Криворучко: гособоронзаказ скорректировали с учетом боевого применения техники

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Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 16 августа. Минобороны РФ скорректировало гособоронзаказ с учетом опыта боевого применения техники, возможностей промышленности и экономической ситуации в стране.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко перед подписанием и вручением госконтрактов на форуме "Армия-2022".

"Органами военного управления Министерства обороны Российской Федерации проведена большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом современной военно-политической обстановки, обеспечения потребности Вооруженных сил по закупке, ремонту и модернизации вооружения и военной техники и специальной техники", – сказал А.Криворучко.

По его словам, "проведение данной работы основано на результатах боевого применения вооружения и военной техники, с учетом текущих потребностей Министерства обороны, опыта организации боевой подготовки войск, а также возможностей отечественной промышленности и экономической ситуации в стране".

Замминистра добавил, что особое внимание при заключении госконтрактов уделено закупкам новой, самой современной техники, а также ремонту и модернизации уже находящихся на вооружении образцов, отмечает агентство.

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